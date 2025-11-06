Izraelis: „Hamas“ perdavė studento iš Tanzanijos kūną

„Hamas“ šio studento kūną į Gazos Ruožą nugabeno po to, kai jis žuvo per 2023 metų spalio 7 dienos grupuotės išpuolį Pietų Izraelyje.
Islamistų grupuotė jo palaikus grąžino trečiadienio vakarą pagal paliaubų Gazos Ruože susitarimą, kuriam tarpininkavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).
„Baigus identifikavimo procesą (...), Užsienio reikalų ministerija informavo pagrobto ir žuvusio įkaito Joshua Loitu Mollelo šeimą (...), kad jų artimasis buvo grąžintas“, – sakoma Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) biuro išplatintame pranešime.
Praėjusį mėnesį pradėjus galioti paliauboms, islamistų grupuotė „Hamas“ paleido visus 20 gyvų įkaitų, paimtų per 2023 metų spalio 7 dienos išpuolį prieš Izraelį, dėl kurio prasidėjo karas.
Mainais už tai Izraelis paleido šimtus savo sulaikytų palestiniečių kalinių.
Iš 28 žuvusių įkaitų palaikų, kuriuos „Hamas“ sutiko perduoti pagal susitarimą, iki šiol buvo grąžinti 21-eri: 19 izraeliečių, vieno Tailando ir vieno Nepalo piliečio kūnai.
Izraelis sutiko grąžinti 15 palestiniečių palaikus už kiekvieną gautą žuvusį įkaitą.
Izraelis kaltina „Hamas“ delsiant grąžinti žuvusių įkaitų kūnus, o palestiniečių grupuotė teigia, kad procesas vyksta lėtai, nes daugelis jų palaidoti po Gazos Ruožo griuvėsiais.
Naujausi komentarai