Visame Izraelyje vyksta protestai dėl karo užbaigimo ir įkaitų grąžinimo

Protestai prasidėjo praėjus daugiau nei savaitei po to, kai Izraelio saugumo kabinetas patvirtino planus po 22 mėnesius trukusio karo, dėl kurio Palestinos teritorijoje susidarė siaubingos humanitarinės sąlygos, užimti Gazos miestą.
Karą sukėlė palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ 2023 m. spalio mėn. įvykdytas išpuolis prieš Izraelį, per kurį 251 žmogus buvo paimtas įkaitu.
Gazoje tebėra laikomi keturiasdešimt devyni belaisviai, iš kurių 27, Izraelio kariuomenės teigimu, yra negyvi.
Vadinamojoje Tel Avivo įkaitų aikštėje, kuri karo metu ilgą laiką buvo pagrindinė protestų vieta, buvo išskleista didžiulė Izraelio vėliava su likusių belaisvių portretais.
Demonstrantai taip pat užblokavo kelis miesto kelius, įskaitant Tel Avivą ir Jeruzalę jungiantį greitkelį, kur, kaip galima matyti vietos žiniasklaidos filmuotoje medžiagoje, demonstrantai degino padangas ir sukėlė spūstis.
Protesto organizatoriai ir pagrindinė įkaitų šeimoms atstovaujanti aktyvistų grupė taip pat paragino sekmadienį surengti visuotinį streiką.
Tačiau kai kurie bet kokiam susitarimui su „Hamas“ prieštaraujantys vyriausybės nariai demonstracijas pasmerkė.
Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų finansų ministras Bezalelis Smotrichas pasmerkė „iškreiptą ir žalingą kampaniją, kuri yra naudinga „Hamas“.
Jis teigė, kad dėl visuomenės spaudimo pasiekti susitarimą įkaitai faktiškai „palaidojami tuneliuose ir siekiama priversti Izraelio valstybę pasiduoti priešams bei kelti pavojų jos saugumui ir ateičiai“.
Transliuotojo APTFV filmuotoje medžiagoje užfiksuoti protestuotojai, dalyvavę mitinge netoli sienos su Gaza esančiame Bierio kibuce – vienoje iš labiausiai per „Hamas“ išpuolį nukentėjusių bendruomenių, o Izraelio žiniasklaida pranešė apie protestus ir daugelyje kitų šalies vietų.
Izraelio planai išplėsti karą į Gazos miestą ir netoliese esančias pabėgėlių stovyklas sukėlė tarptautinės bendruomenės pasipiktinimą ir pasipriešinimą šalies viduje.
JT remiami ekspertai perspėja, kad teritorijoje, į kurią įleidžiamos humanitarinės pagalbos kiekį Izraelis smarkiai apribojo, siaučia visuotinis badas.
Gazos civilinės gynybos agentūros duomenimis, šeštadienį Izraelio kariai nušovė mažiausiai 13 palestiniečių, kurie laukė, kol galės atsiimti maisto netoli pagalbos paskirstymo vietų.
Oficialiais duomenimis pagrįstu naujienų agentūros AFP skaičiavimu, per „Hamas“ 2023 m. spalio išpuolį Izraelyje žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių.
Remiantis „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos Jungtinės Tautos laiko patikimais, per Izraelio puolimą žuvo daugiau nei 61 897 palestiniečiai, dauguma jų – civiliai gyventojai.
