Mindaugas Sinkevičius – apie 275-ąjį Jonavos gimtadienį: laukia dar ne vienas renginys

„Rugpjūčio 8-oji – ypatinga diena Jonavai. Mūsų miestas įkurtas lygiai prieš 275-ius metus.
Šią sukaktį paminėjome Joninių slėnyje vykusiame Pažaislio muzikos festivalyje, kur atidengėme ir naują, simbolinį kūrinį – jonaviečio dailininko Leonido Alekseiko nutapytą miesto įkūrėją Marijoną Zabielaitę-Kosakovskienę.
Tikslaus jos atvaizdo istorija neišsaugojo, todėl menininkas jį sukūrė remdamasis savo fantazija ir istoriniais pasakojimais. Norintys pamatyti paveikslą gyvai, tai galės padaryti užsukę į Jonavos krašto muziejų.
Dėkoju menininkui, muzikos kūrinius pristačiusiems atlikėjams ir visiems, kurie šį vakarą buvo kartu. Tačiau 275-osios sukakties minėjimas nesibaigia – laukia dar ne vienas renginys, o rugsėjo 6-ąją turėsime ir įspūdingą miesto šventę. Detali jos programa bus paskelbta jau kitą savaitę“, – feisbuke informavo Jonavos meras.
