Prezidentas Leonido Volkovo pasisakymus lygina su Vladimiro Putino žargonu

„L. Volkovo atvejis yra iš tikrųjų išskirtinis. Mes turime gerai išsiaiškinti pirmiausia, ką mes laikome opozicijos lyderiais, nes kuomet opozicijos lyderiai pradeda kalbėti žargonu, kuris panašus į paties Vladimiro Putino žargoną, kyla klausimas, kur yra pozicija, kur yra opozicija“, – interviu BNS teigė šalies vadovas.
„Žmonės – nesvarbu, vadina jie save opozicija ar kažkaip kitaip (...) – kurie galvoja, kad brutaliausiu būdu užpultos, žudomos, naikinamos šalies vadovai yra fašistai, arba nesupranta žodžio „fašizmas“ esmės, arba jie yra tiesiog kitokį pavidalą turintys tie patys imperialistai“, – sakė prezidentas.
Viešojoje erdvėje pasipiktinimą sukėlė buvusios Aleksejaus Navalno įkurto „Kovos su korupcija fondo“ darbuotojos, vėliau prisidėjusios prie Ukrainoje kovojančio Rusijos savanorių korpuso, Anos Tiron paviešintas pokalbis su Vilniuje gyvenančiu buvusiu bendražygiu L. Volkovu.
Internete pasklidusioje ekrano nuotraukoje matyti, kaip opozicionierius džiaugiasi tariamu Rusijos savanorių korpuso, kuris Maskvos invazijos į Ukrainą metu vykdė reidus Rusijoje, vado Deniso Kapustino nužudymu.
„Nustipo nacis, kuris vien savo egzistavimu buvo dovana Kremliaus propagandai. Kuris su savo klounišku „korpusu“ vykdė neaiškias niekšiško kaimo politinio technologo (buvusio Ukrainos karinės žvalgybos vadovo Kyrylos – BNS) Budanovo užduotis“, – rašė L. Volkovas.
„Tikiuosi, kad po Kapustino seks ir jo sėbrai. Bus pasodintas (buvęs Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas Andrijus – BNS) Jermakas, bus pasodintas (V. Zelenskio patarėjas Mychaila – BNS) Podoliakas, bus pasodintas Budanovas ir visa kita propagandinė, veidmainiška vagių šutvė. Ir tada Ukraina turės šansų laimėti. O kol ji stato ant tokių kaip Kapustinas, jai niekas nešviečia“, – teigė jis.
Šią savaitę Migracijos departamentas kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą dėl papildomos konsultacijos apie galimą grėsmę valstybės saugumui bei paprašė įvertinti pasirodžiusius pasisakymus.
„Mes nepatingėkime daryti sprendimų tuomet, kuomet tie sprendimai yra reikalingi“, – pabrėžė prezidentas.
L. Volkovas turi leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Įstatymai numato, jog jis užsieniečiui, be kita ko, gali būti panaikintas, kai pastarojo gyvenimas šalyje kelia grėsmę valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar žmonių sveikatai.
G. Nausėdos teigimu, tenka pripažinti, kad Kremliaus režimas padarė viską naikindamas opoziciją tiek fiziniais, tiek kitokiais būdais, o pačiai valstybei ir jos žmonėms sunku iki galo atsikratyti imperinių užmojų ir rusiškojo mesianizmo filosofijos.
Pasak jo, Rusijos atžvilgiu skirtį tarp pozicijos ir opozicijos nustatyti yra „gerokai sunkiau negu, pavyzdžiui, Baltarusijos atveju“.
Praėjusį mėnesį policijai iš Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) pareigūnų perėmus Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos apsaugą, G. Nausėda teigė, jog sprendimas priimtas gavus informaciją apie sumažėjusias grėsmes.
„Baltarusijos opozicijos lyderių kontekste tikrai nebuvo jokių išankstinių nusistatymų, kad štai jau opozicijos lyderės komanda turėtų keltis iš Vilniaus kažkur kitur“, – sakė jis.
VAT S. Cichanouskają saugojo nuo 2020 metų, kuomet po masinių protestų Baltarusijoje ji atvyko į Lietuvą.
Anksčiau žiniasklaida skelbė, kad pakeitus apsaugos lygį ji persikeltų gyventi ir dirbti į Lenkiją.
Opozicija sprendimui dėl apsaugos negailėjo kritikos. Pasak Liberalų sąjūdžio lyderės Viktorijos Čmilytės-Nielsen, sprendimas – politinis, o Lietuva su tokia politika dreifuoja.
„Gaila, kad atsirado net ir pačioje Lietuvoje iš karto mėginančių čia įžvelgti kažką tai daugiau – štai kodėl galbūt ir šitie klausimai jums kyla“, – sakė G. Nausėda.
„Aš dar kartą noriu pasakyti, kad Sviatlana Cichanouskaja, jos komanda, kaip ir kiti žmonės, kurie tikrai kovoja už savo valstybių laisvę, yra mums svečiai – svečiai, kurių saugumą mes norime užtikrinti, kuriems norime sudaryti sąlygas toliau vykdyti savo veiklą, nes toje šalyje, iš kurios jie atvyko, tai daryti yra neįmanoma“, – kalbėjo prezidentas.
M. Sinkevičius kritiškai vertina L. Volkovo pareiškimus
Viešojoje erdvėje pasirodžius kontroversiškiems Lietuvoje gyvenančio rusų opozicionieriaus L. Volkovo pasisakymams apie Ukrainos pareigūnus, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokia retorika yra nepriimtina valstybės laikysenai.
„Natūralu, kad ta jo retorika arba tie pasisakymai, rašyti komentarai sukėlė nuostabą. Juolab, kad praeityje jį palaikė buvusios valdžios, tas pats Gabrielius Landsbergis. Jis (Volkovas – ELTA) čia apsišvietė visai naujoje šviesoje ir manau, kad ji visiškai, absoliučiai nepriimtina mūsų valstybės laikysenai“, – Eltai teigė M. Sinkevičius.
„Tas žmogus turėtų įsivertinti pats, ką jis padarė. Nežinau, gal čia yra koks nors paaiškinimas, gal buvo neblaivus ir ten kažką prirašinėjo, prikomentavo. Aš esu žmogus, kuris ieško ne emocijomis grįsto, bet racionalaus, teisinio sprendimo. Jeigu tas žmogus išreiškė poziciją, kuri nesutampa su mūsų valstybės, yra prieštaraujanti mūsų saugumo vertinimas, turbūt, turėtų būti svarstomas savotiškas jo lojalumas arba kažkokios tolimesnės galimybės čia reziduoti, veikti“, – akcentavo jis.