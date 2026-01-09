Inga Ruginienė nesieks vadovauti LSDP, poste toliau norėtų matyti Mindaugą Sinkevičių

„Ne, aš savo kandidatūros tikrai nekelsiu, bet tas procesas (rinkimų – BNS) dar nepradėtas, tai pasižiūrėsime“, – LRT laidoje „Dienos tema“ penktadienį kalbėjo I. Ruginienė.
Pasak premjerės, pareigas galėtų tęsti dabar partijai laikinai vadovaujantis Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius.
„Aš manau, kad tikrai turime labai stiprių kandidatų ir manau, kad laikinas pirmininkas puikiai gali toliau pirmininkauti jau tokiu pastoviu pagrindu“, – aiškino ji.
LSDP statutas numato, kad kandidatams į pirmininkus yra būtinas trejų metų nepertraukiamas partinis stažas. Tuo metu I. Ruginienė partijai priklauso nuo 2024 metų rudens.
Kaip rašė BNS, anksčiau socialdemokratų lyderio rinkimus planuota rengti 2027 metais, tačiau pernai gruodį nuspręsta pirmininką rinkti šių metų gegužę.
M. Sinkevičius partijai laikinai vadovauja nuo liepos, kai šias pareigas perėmė iš liepą atsistatydinusio buvusio premjero Gintauto Palucko, kuris 2025 metų gegužę buvo išrinktas dvejų metų kadencijai.
LSDP pirmininkas renkamas kas dvejus metus.
