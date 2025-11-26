Meteorologai apie orus šiąnakt: kai kur situacija blogės

Varėnoje sniego dangos storis – 6 cm, Lazdijuose – 5 cm, Marijampolėje ir Alytuje – apie 4 cm, skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
„Šiuo metu pietiniuose rajonuose toliau sninga, dieną sniegas pereis į šlapdribą ir lietų. Sniego debesys pamažu slenkasi į šiaurę“, – sakė sinoptikai.
Pasipylė avarijos
Tuo metu Alytaus apskrities policija sako, kad dėl gamtos stichijos jau padaugėjo avarijų šiame regione.
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Kristina Janulevičienė sako, kad nuo pat ryto apskrityje daugiau užregistruota avarijų. Vienoje jų nukentėjo moteris.
„Apie 10 pranešimų apskrityje gauta apie eismo įvykius, tai daugiau nei įprasta, paprastai būna keli pranešimai. Padaugėjo avarijų, tiek nebūna. Snigo naktį ir ryte, slidi kelio danga, žmonės prie to neįpratę. Vienoje avarijoje Alytaus rajone, Radžiūnų kaime, nukentėjo moteris. Avarija įvyko susidūrus sunkvežimiui ir lengvajam automobiliui. Moteris išvežta į ligoninę”, – Eltai sakė policijos atstovė.
Alytaus policijai pranešta ir apie nuo kelių nuvažiavusias mašinas.
Sinoptikai toliau prognozuoja smarkų sniegą, daug kur numatoma šlapio sniego apdraba, vietomis lijundra. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 9–14 m/s. Temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Orai tik blogės
Pasak sinoptinės Elvyros Latvėnaitės, dar blogesnės orų permainos jau čia pat. Pietuose, virš šiaurės Italijos sustiprėjęs ciklonas, vardu Wolfang savo šiauriniu, šiaurės vakariniu pakraščiu jau pasiekė pietinius Lietuvos rajonus, trečiadienį ir ketvirtadienio naktį lėtokai slinks rytiniu Lietuvos pakraščiu.
„Kaip ir „dera“ pietinam ciklonui, gerokas darganas ir pavojingų orų reiškinių „puokštę“ atneš. Daug kur smarkiai snigs, o pietiniuose ir rytiniuose rajonuose šlapdriba drėbs, šlapiu sniegu pavojingai medžius ir paviršius prislėgs. Ant šalto žemės paviršiaus lijundra formuosis, didesnė bus riboje tarp sniego ir šlapdribos. Trečiadienio dieną ir ketvirtadienio naktį pavojingiausi orai bus pietinėje ir rytinėje Lietuvos dalyje, o lijundra net Kauno, Ukmergės ir dalį Utenos savivaldybių pasieks. Kitur sniege matomumas bus blogas, o keliuose bus pavojingai prispaustas sniegas ar šlapias sniegas. Trečiadienio rytą ir dieną, taip pat ketvirtadienio naktį būkite atsargūs ir dėmesingi“, – įspėjo ji.
Kaip teigiama, ketvirtadienio dieną kris silpni krituliai. Penktadienį ir savaitgalį kritulių bus nedaug, daugiausia – vakarinėje Lietuvos pusėje. Bet stiprės pietų pietvakarių vėjai, naktimis – vėl didesnis šaltukas spustels, dienomis irgi menkai tesušils. Kitos savaitės pradžioje vėl šiek tiek darganų sulauksime, vėjai aprims, naktinis šaltukas atlėgs, bet su atodrėkiu ir rūkai dažnai nusidrieks.
„Trečiadienį, lapkričio 26 -osios naktį pasnigs pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, rytą ir dieną jau gausoki krituliai, daugiausia sniegas tolyn per Lietuvą plėsis, matomumas krituliuose bus blogas, kai kur pažeme silpnai pustys. Dieną pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose jau šlapdriba su lietumi, dulksna ir lijundra maišysis. Šlapio sniego apdraba, daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Be ženklesnių kritulių turėtų būti vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštyje. Naktį ir rytą – daug kur plikledis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį minus 1-5 laipsniai, šalčiausia – šiaurės vakariniuose, šiauriniuose rajonuose, pietiniame, pietrytiniame pakraštyje ir pajūryje apie 0 laipsnių, dieną plius 1 minus 1 laipsnis“, – vardijo sinoptikė.
Ketvirtadienį, lapkričio 27-osios naktį ir dienos pradžioje, dar gausoki krituliai, daugiausia sniegas, kai kur pustys, pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose vyraus šlapdriba, šlapio sniego apdraba, lijundra paryčiais pasieks ir vidurio Lietuvą, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose jau lietus vyraus, įdienojus – nedideli krituliai, pavakarę silpnai snyguriuos, rūkai nusidrieks. Vėjas naktį šiaurės 7–12 m/s, rytą – šiaurės vakarų, dieną suks į vakarus, pietvakarius 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s. Naktį minus 1-4 laipsniai, pajūryje ir pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose 0 plius 2 laipsniai, dieną plius 1 minus 1 laipsnis, pajūryje plius 3 laipsniai.
Penktadienį, lapkričio 28-osios naktį, šiek tiek palis vakariniuose rajonuose, daug kur šalti rūkai nusidrieks, plikledis, šarma, dieną – be kritulių. Vėjas pietų naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį minus 2–7 laipsniai, vakaruose, šiaurės vakaruose 0 plius 2 laipsniai, pajūryje plius 3–5 laipsniai, dieną 0 minus 2 laipsniai, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose – plius 1–3 laipsniai, pajūryje apie plius 5 laipsniai.
Šeštadienį, lapkričio 29 d., be kritulių, naktį ir rytą rūkas, galima lijundra. Vėjas pietų 7–12 m/s, naktį gūsiai 15 m/s. Naktį minus 3–8 laipsniai, pajūryje apie 0 laipsnių, dieną plius 2 minus 1 laipsnis.
Sekmadienį, lapkričio 30 d., nedideli krituliai vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Daug kur plikledis. Vėjas pietų, pietvakarių naktį 7–12 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį minus 1–6 laipsniai, dieną plius 1 - 3 laipsniai.
Pirmadienį, gruodžio 1 d., be ženklesnių kritulių, tiršti rūkai tvyros, ne tik naktį, bet ir dieną, plikledis Vėjas pietų, pietryčių 3-7 m/s. Naktį minus 1–6 laipsniai,dieną plius 1 minus 1 laipsnis.
Antradienį, gruodžio 2 d., be ženklesnių kritulių, tiršti rūkai tvyros, ne tik naktį, bet ir dieną. Vėjas pietų 3–7 m/s. Naktį 0 minus 3 laipsniai, dieną plius 1 -3 laipsniai.
Trečiadienį, gruodžio 3 d., be kritulių, naktį vietomis rūkai tvyros. Vėjas pietų naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s. Naktį 0 minus 3 laipsniai, dieną plius 2–4 laipsniai.
Naujausi komentarai