„Kilkit balti balionai, neškit Nausėdai velnių“: po sumaišties oro uoste – emocijų banga

Dėl atidėtų skrydžių kenčia aviakompanijos ir tūkstančiai keleivių, tačiau žinomi Lietuvos žmonės į tai reaguoja šmaikščiai.
Štai dainininkas ir kompozitorius Deivydas Zvonkus dalijosi dirbtinio intelekto sukurta daina, pavadinimu „Balionai“.
„Kilkit balti balionai, neškit tonas rūkalų. Kilkit balti balionai, neškit Nausėdai velnių“, – tokiais žodžiais prasideda daina.
Verslininkas Ugnius Kiguolis ironizavo, kad šiandien „vėl skris balionai, o ne lėktuvai“.
„Šiandien vėl skris balionai, o ne lėktuvai.
Savaitgalis baigėsi, gal kas dirbt pradės. Ir naujų idėjų pamėtys.
Vengrų dar neįspėjom.
Drakono dantų prie sienos nepadėjom.
Svetos vyrui 200 tūkst. nedavėm“, – rašė jis.
Tuo tarpu komikas, laidų vedėjas Mantas Stonkus pasisakė trumpai ir aiškiai – situacijai apibūdinti dalijosi tokia iliustracija.
Komikas Olegas Šurajevas irgi iliustravo meteorologinių balionų sukeltą chaosą ir pasiūlė sprendimą.
„Baltarusija siunčia mums balionus. Mes su premjere nuo ryto dirbame prie slapto ginklo, kad nusiųstume jiems atsaką. Čia – Meška Gintautas F12, karinis balionas. Jis atliko tarnybą Afganistane, bet Rytų fronte jam būtų paprasčiau vykdyti savo misijas. Kol kas šis ginklas puošia tik premjerės namus, bet poryt, galvojame, pripūsime jį pilnai ir kažką sugalvosim toliau“, – juokavo jis.
Interneto veikėjas Benas Lastauskas kaip visada į situaciją reagavo šmaikščiai.
„O galvojom neatvyks turistai, nes Vilniaus reklamoj „gopnikus“ parodėm. Neatvyks, nes nėra kaip nusileist“, – ironizavo jis.
Pastaruoju metu dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų vis sustabdoma Vilniaus oro uosto veikla. Tokie incidentai fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Pareigūnų teigimu, kontrabandiniai balionai į Lietuvą aktyviau leidžiami susiklosčius pažeidėjams palankioms oro sąlygoms, pirmiausia – tinkamam vėjui.
Šiandien premjerė Inga Ruginienė pranešė, kad dėl pasikartojančių kontrabandinių balionų įskridimų iš Baltarusijos, Lietuva ketina uždaryti sieną su šia šalimi.
„Trečiadienį bus Vyriausybės posėdis. Jau dabar esame pasiruošę sprendimą neribotai uždaryti sieną su Baltarusija tik su tam tikromis išimtimis. Tai reiškia, kad diplomatai, diplomatinis paštas galės judėti, taip pat mūsų ir Europos Sąjungos (ES) piliečiai galės iš Baltarusijos patekti pas mus, bet visas kitas judėjimas bus uždarytas“, – pirmadienį sakė ji.
