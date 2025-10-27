 Dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva uždarys sieną su Baltarusija

Bus taikomos išimtys
2025-10-27 10:40
Augustas Stankevičius (BNS)

Dėl pasikartojančių kontrabandinių balionų įskridimų iš Baltarusijos Lietuva ketina uždaryti sieną su šia šalimi, tačiau bus taikomos išimtys.

Dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva uždarys sieną su Baltarusija / Asociatyvi VSAT nuotr.

Švarzenegeris
LŪPYTES PASIDAŽYKITE, MERGAITĖS. KAD JŪSŲ KOMISIJOS SUSIRINKIME GRAŽIAI ATRODYTUMĖTE. IR BRIUSELIO NEPAMIRŠKITE ATSIKLAUSTI GALIMA AR NEGALIMA LUKAŠENKĄ NUBAUSTI UŽ HIBRIDINĮ KARĄ PRIEŠ LIETUVĄ.
0
0
Kontro \\..//
Tai viso pasaulio juokinimas,Lietuva stebūklų šalis.____Kiniją lengavai gabryla įveikė,pasekėjai ruošiasi Rusijai duoti į kailį,o su balionais juodai pralaimi,tai kur šuo pakastas?____Būtų juokinga,jei nebūtų pikta,o milijardai "atgrąsymui" sukasi kosminiu greičiu.
0
0
Patarimas
Duokit milžiniškas baudas ar ir laisvę apribokit kontrabandininkams ir viskas baigsis.Bet mūsų šalelė humaniška nusikaltėliams bet kokiems,tai ir kentėkit.
1
-1
Visi komentarai (5)

