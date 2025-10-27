Dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva uždarys sieną su Baltarusija

„Trečiadienį vyks Vyriausybės posėdis. Jau dabar esame pasiruošę sprendimą neribotam laikui uždaryti sieną su Baltarusija su tam tikromis išimtimis“, – po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio pirmadienį žurnalistams sakė premjerė.
Dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva uždarys sieną su BaltarusijaBus taikomos išimtys
2025-10-27 10:40
Dėl pasikartojančių kontrabandinių balionų įskridimų iš Baltarusijos Lietuva ketina uždaryti sieną su šia šalimi, tačiau bus taikomos išimtys.
Asociatyvi VSAT nuotr.
