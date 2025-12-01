Batavičius: buvo paveikti devyni skrydžiai

„Kaip įprasta, turėjome gana neramų savaitgalį. Visas dienas buvo pakankamai palankus vėjas skristi balionams iš Baltarusijos, ypač šeštadienį ir sekmadienį“, – pirmadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė S. Batavičius.
„Tiesa, sakyčiau, kad pavyko neblogai suvaldyti situaciją, nes per visą tą laikotarpį turėjome tik pusantros valandos laikotarpį, kai buvo apribotas eismas į ir iš Vilniaus oro uosto. Buvo paveikti 9 skrydžiai ir 1 tūkst. keleivių“, – teigė jis.
Anot „Oro navigacijos“ vadovo, per visą praėjusį savaitgalį buvo pastebėta virš šimto žymių, kurios galėjo būti iš Baltarusijos atkeliaujantys kontrabandiniai oro balionai.
„Per visą savaitgalį stebėjome 108 žymes, kurios buvo panašios į balionus. Iš penktadienio į šeštadienį – 46, iš šeštadienio į sekmadienį – 28 ir iš sekmadienio į pirmadienį – 34”, – statistiką atskleidė S. Batavičius.
Nors bendrovės generalinis direktorius teigė, kad nukentėjusių keleivių pyktis yra suprantamas, jis kartojo, kad pastarąjį savaitgalį padėtis buvo gerai suvaldyta ir paaiškino, kas tai nulėmė.
„Nors taip nežymiai buvo paveikti skrydžiai, kiekvienas keleivis yra mums brangus. Bet kuriuo atveju, su situacija buvo susitvarkyta gana neblogai“, – tikino jis.
„Tai lėmė kelios vidinės ir išorinės priežastys. Tarp vidinių: tobulinami algoritmai, bendradarbiavimas su kariuomene ir oro uostais, kuris gali būti kaip geras pavyzdys. Ypatingai gerai mus tarpusavyje koordinuoja Susisiekimo ministerija. Čia pasiekti mūsų geri laimėjimai. Išorinių dalykų taip pat buvo, pavyzdžiui – geras oras – kalbu apie geresnį matomumą, kas įprastai apriboja oro uosto veiklą. Žymių dažnis buvo gana suvaldomas“, – paaiškino S. Batavičius.
Paaiškino, kodėl uždarius oro erdvę buvo leista pakilti dviem lėktuvams
Pasak jo, situacija yra nuolat analizuojama ir yra testuojami nauji būdai, kaip kovoti su oro eismo trikdžiais. Šį savaitgalį išbandyta priemonė – dviejų orlaivių pakilimas iš VNO, kol oro erdvė oficialiai buvo uždaryta.
„Jau daugiau nei du mėnesius susiduriame su ta problema ir nuolat mokomės, analizuojamės situacijas. Kalbame su pilotais ir šį ketvirtadienį esame suplanavę eilinį „workshop‘ą“ (angl. dirbtuves – ELTA), kur ieškome geriausių momentų, kaip užtikrinti maksimalią saugą, bet tuo pačiu – pasiekti tam tikrą lankstumą“, – aiškino S. Batavičius.
„Šiuo atveju ir buvo išbandyti tokie nauji dalykai, kaip jie veikia ir puikiai pavyko. Manau, kad toliau ieškosime kitų vietų, kaip tą lankstumą padidinti“, – užtikrino „Oro navigacijos“ direktorius.
Jis teigia, kad galimybėms priimti tokius sprendimus įtaką daro daugybė faktorių.
„Tą lemia labai daug faktorių – skrydžių vadovai žiūri, kuriose vietose yra stebimos žymės, ar orlaiviai yra pasiruošę išskridimui. Kalbant apie tuos du lėktuvus, situacija buvo tokia, kad keleiviai buvo pilnai sulaipinti ir viskas buvo paruošta. Įvertinus visus faktorius – skrydžio vadovas su kapitonu kartu priima sprendimą“, – apibendrino S. Batavičius.
ELTA primena, kad dėl kontrabandinių balionų keliamo pavojaus pastaraisiais mėnesiais ne kartą buvo stabdoma Vilniaus oro uosto veikla.
Dėl šios situacijos Vyriausybė planuoja skelbti ekstremalią situaciją visoje šalyje.
Reaguojant į besitęsiančius incidentus, spalio pabaigoje Vyriausybė nutarė mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija. Vis tik, siena buvo atidaryta anksčiau, siekiant spręsti situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų. Tiesa, režimas jiems neleidžia grįžti atgal į Lietuvą, dėl to vežėjai svarsto rengti protestą.
Lietuvai susiduriant su, politikų vertinimu, hibridine ataka, susiklosčiusi situacija ne kartą aptarinėta įvairiuose formatuose – Nacionalinio saugumo komisijoje (NSK), taip pat ir tarptautiniu lygiu.
Naujausi komentarai