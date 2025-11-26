Jau aišku, kurie miestai gavo didžiausią porciją sniego

„Storiausia sniego danga šiuo metu fiksuojama pietinėje šalies dalyje ir siekia apie 5–10 cm (vietomis gali būti susidariusi ir šiek tiek storesnė sniego danga). Sniego zona pamažu slenkasi į šiaurę. Šalies pietiniame pakraštyje kritulių fazė pradeda keistis iš sniego į šlapdribą ir lietų“, – skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
Ketvirtadienio naktį daug kur numatomi smarkūs krituliai, vyraus sniegas, šlapdriba. Vietomis bus lijundra, plikledis, šlapio sniego apdraba. Vėjas bus besikeičiančios krypties, 6–11 m/s. Temperatūra – nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos.
Dieną laukiama kritulių, daugiausia sniego. Kai kur bus šlapio sniego apdraba. Vietomis numatoma lijundra, plikledis. Vėjas bus besikeičiančios krypties, 7–12 m/s. Temperatūra – nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 šilumos.
Krituliai iš Lietuvos visiškai pasitrauks tik ketvirtadienį vakarą.
Nuo snygio pradžios Vilniuje jau iškrito 4 cm sniego.
„Mieste toliau dirba visi „Grindos" barstytuvai – nuo vidurnakčio jie nuvažiavo daugiau kaip 2,4 tūkst. km“, – informuoja Vilniaus savivaldybė įmonė „Grinda“.
Gatvėse ima susidaryti šlapio sniego masė, tad į gatves išsiųsti verstuvai.
Sostinėje kelio dangos temperatūra svyruoja nuo -0,9 iki 0,4.
