2025-11-26 09:27 kauno.diena.lt inf.

Trečiadienį sinoptikai pasidalijo naujausiomis prognozėmis apie žiemiškus lapkričio orus.

Iš sinoptikų – naujausios žinios apie žiemišką lapkritį: kur prisnigo daugiausiai ir ko laukti?

Antradienis buvo debesuotas, be žymesnių kritulių.  Aukščiausia oro temperatūra -1..+2 laipsniai. Naktį pradėjo snigti pietiniuose rajonuose. Iki ryto kol kas daugiausia spėjo prisnigti pietiniame šalies pakraštyje. Žemiausia oro temperatūra -4..0 laipsniai.

„Remiantis 8 val. duomenimis, storiausia sniego danga buvo susidariusi Puvočiuose Varėnos rajone, kur siekė 10 cm. Varėnoje buvo 6 cm, Lazdijuose – 5 cm, Marijampolėje ir Alytuje – apie 4 cm.“, – rašoma Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos feisbuke.

Kaip teigiama, 9 val. pietiniuose rajonuose toliau sninga, dieną sniegas pereis į šlapdribą ir lietų. Sniego debesys pamažu slenkasi į šiaurę. 

Trečiadienį – krituliai, daugiausia smarkus sniegas. Daug kur šlapio sniego apdraba, vietomis lijundra. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 9–14 m/s. Temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.

