Įvedus kontrolę, Lenkijos ir Lietuvos pasienyje sulaikyta per 120 žmonių

Likę šešiolika įtariami organizavę arba padėję neteisėtai kirsti sieną.
Nepaisant ankstesnių nuogąstavimų, lenkų institucijos praneša, kad judėjimas per sieną vyksta sklandžiai.
Kaip skelbė BNS, Lenkija laikiną sienų kontrolę su Lietuva ir Vokietija atkūrė liepos pradžioje.
Pasienyje su Lietuva Lenkijos pareigūnai transporto priemones tikrina 13-oje vietų, jų kontrolė yra vykdoma pasirinktinai.
Nuolatinė papildoma kontrolė vykdoma trijuose Lietuvos ir Lenkijos pasienio punktuose: Budzisko-Kalvarijos, Lazdijų-Ogrodniki kelio ir Mockavos-Trakiszki geležinkelio stoties.
Nuo liepos 7 dienos buvo įvesta laikina kontrolė prie Lenkijos sienų su Vokietija ir Lietuva.
Varšuva tokį sprendimą argumentavo poreikiu sustabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai iš Baltarusijos į Latviją patekę asmenys per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją.
Lenkija rugpjūčio pradžioj pranešė, kad iki spalio 4 dienos pratęsė patikras pasienyje su Vokietija ir Lietuva.
