Klaipėdos apskrities pareigūnai praėjusią savaitę sustabdė penkiolika neblaivių vairuotojų

Gruodžio 15 d., pirmadienį, apie 23.50 val. Klaipėdoje, Taikos prospekte, sustabdytai 40-metei automobilio „Ford“ vairuotojai nustatytas 1,48 prom. Tą pačią dieną apie 19.13 val. Kretingoje, Klaipėdos g., sustabdytam 60 metų „Opel“ vairuotojui – 0,67 prom., apie 19.48 val. Palangoje, Kretingos g., 33-ejų „Nissan“ vairuotojui – 1,55 prom. neblaivumas. Dėl pastarojo atvejo pradėtas ikiteisminis tyrimas, vairuotojas uždarytas į areštinę.
Gruodžio 17 d., trečiadienį, apie 08.10 val. Palangoje, kelyje Palanga–Lazdininkai, sustabdyto automobilio „Skoda“ 34-erių vairuotojui nustatytas 0,46 prom., apie 08.10 val. Palangoje, kelyje Klaipėda–Liepoja, 55-erių „Mitsubishi“ vairuotojui – 0,84 prom. neblaivumas.
Gruodžio 18 d., ketvirtadienį, apie 18.18 val. Plungėje, A. Jucio g., 63-ejų „Seat“ vairuotojui nustatytas 0,58 prom., apie 20.08 val. Plungėje, Sinagogų g., 48-erių „Mazda“ vairuotojui – 0,83 prom. neblaivumas.
Gruodžio 19 d., penktadienį, apie 21.41 val. Palangoje, S. Dariaus ir S. Gireno g., sustabdytam 34-erių „Peugeot“ vairuotojui nustatytas 2,14 prom. neblaivumas. Taip pat pradėtas ikiteisminis tyrimas, asmuo uždarytas į areštinę. Apie 22.17 val. Klaipėdoje, Vilniaus plente, sustabdytam 33-ejų „Peugeot“ vairuotojui nustatytas 1,06 prom. neblaivumas, taip pat nustatyta, kad vyras neturi teisės vairuoti, nes jos nėra įgijęs. Apie 17.50 val. Plungės r., kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė, sustabdytam 61 metų „Opel“ vairuotojui nustatytas 0,58 prom., apie 22.33 val. Klaipėdoje, Liepų g., 24-erių „Audi“ vairuotojui – 0,43 prom. neblaivumas.
Gruodžio 20 d., šeštadienį, apie 02.01 val. Klaipėdoje, Šilutės plente, 37-erių „Citroen“ vairuotojui nustatytas 0,55 prom. neblaivumas, taip pat nustatyta, kad vyras neturi teisės vairuoti. Apie 08 val. Klaipėdoje, Laukininkų g., 38-erių „Ford“ vairuotojui nustatytas 0,50 prom. neblaivumas.
Gruodžio 21 d., sekmadienį, apie 13.11 val. Klaipėdos r., kelyje Kaunas–Jurbarkas–Šilutė, 43-ejų „Seat“ vairuotojui nustatytas 0,64 prom., o apie 16.33 val. Klaipėdos r., Kalotės k., sustabdytam 31 metų BMW vairuotojui nustatytas 0,64 prom. neblaivumas. Apie 14.30 val. Klaipėdos r., Stragnų II k., patikrintam 57-erių dviratininkui nustatytas 1,96 prom. neblaivumas.
Dar septyni pareigūnų patikrinti automobilių vairuotojai vairavo neturėdami tam teisės, devyniolika – nesegėjo saugos diržų, du – neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio įrenginiais, dvylika – nepraleido pėsčiųjų, dar du – nepaisė šviesoforo signalų reikalavimų.
Naujausi komentarai