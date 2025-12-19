Palangos oro uoste pasieniečiai sulaikė Švedijos piliečiais apsimetinėjusius somaliečius

Šių užsieniečių laukia baudžiamoji atsakomybė, dėl kurios jie gali ketveriems metams netekti laisvės.
Ketvirtadienį Palangos oro uoste pasienio užkardos pareigūnai, vykdydami išvykstančių asmenų profiliavimą pagal rizikos profilius, patikrino reisu Palanga–Oslas skristi ketinusį užsienietį. Jis pateikė Švedijos pasą, išduotą 33-ejų vyrui. Tačiau patikros metu svetimšalis prisipažino pasinaudojęs svetimu kelionės dokumentu ir nurodė esąs 22 metų Somalio pilietis.
Nors vykstant Šengeno erdvės vidaus reisais nuolatinė dokumentų kontrolė neatliekama, pasieniečiai pagal rizikos vertinimą turi teisę pasirinktinai patikrinti bet kurį keleivį.
Tęsdami patikrinimus to paties Palanga–Oslas reiso keleivių sraute, VSAT pareigūnai nustatė ir kitą apsimetėlę. Į Norvegiją susiruošusi užsienietė pateikė Švedijos pilietės asmens tapatybės kortelę, išduotą 25-erių moteriai. Bet patikros metu keleivės mobiliajame telefone buvo rasta Latvijoje išduoto prieglobsčio prašytojo dokumento nuotrauka, kurios duomenys neatitiko pateiktos kortelės asmens duomenų. Pasieniečiai nustatė, kad keleivė – 23-ejų Somalio pilietė. Moteris prisipažino mėginusi pasinaudoti svetimu asmens dokumentu.
Susisiekus su Latvijos pasieniečiais, buvo gautas patvirtinimas, kad abu sulaikytieji kaimyninėje šalyje yra pateikę prieglobsčio prašymus.
Dėl svetimo dokumento panaudojimo VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje pradėti du ikiteisminiai tyrimai. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Abu somaliečiai buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę.
Penktadienį jiems abiem buvo paskirtos kardomosios priemonės – suėmimas dviem mėnesiams.
