Savaitgalį Klaipėdos apskrityje ir Plungės rajone – sustiprinta eismo saugumo kontrolė

Iš viso patikrintos 3253 transporto priemonės, nustatyta penkiolika įvairių Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimų.
Keturi vairuotojai buvo neblaivūs, dar du – ne tik padauginę alkoholio, bet ir vairavo neturėdami tam teisės. Teisės vairuoti neturėjo dar vienas pareigūnų patikrintas vairuotojas, o penki – nesegėjo saugos diržų. Aštuoniolika vairuotojų buvo vartoję alkoholio, tačiau leistinos ribos neviršijo.
Pareigūnai primena, kad sustiprinta eismo saugumo kontrolė bus vykdoma visomis švenčių dienomis – jokiu būdu nevairuokite išgėrę ir neleiskite to daryti kitiems, būkite atidūs ir tolerantiški keliuose.
