2026-01-05 15:35
Palangos miesto savivaldybės inf.

Pasibaigus kalėdiniam laikotarpiui, Palangos gyventojai raginami sąmoningai atsisveikinti su eglutėmis – nupuoštų žaliaskarių nemesti į buitinių atliekų konteinerius, o palikti specialiai tam skirtose surinkimo vietose ar specialiuose konteineriuose.

Atitarnavusioms palangiškių Kalėdų eglėms – specialios surinkimo vietos / Palangos miesto savivaldybės nuotr.

Nuo sausio 5 d. atitarnavusias žaliaskares galima palikti: Taikos gatvėje, aptvare priešais prekybos centrą „Iki“, šalia tekstilės atliekoms skirto konteinerio, „Palangos komunalinio ūkio“ kieme ir Šventosios seniūnijos kieme įrengtoje eglių surinkimo vietoje.

Eglutes palikti specialiose vietose galima iki sausio 18 d. imtinai.

Miesto tvarkytojai primena, kad šie konteineriai ir surinkimo vietos yra skirti tik nupuoštoms eglėms bei eglių šakoms. Palikti kitokių atliekų čia negalima.

Tinkamai rūšiuodami atliekas ne tik prisidedame prie aplinkos tausojimo, bet ir mažiname atliekų tvarkymo kaštus.

