 Minint kalėdinio laikotarpio pabaigą Vilniuje vyks tradicinė Trijų Karalių šventė

2026-01-06 06:54
ELTOS inf.

Sostinėje antradienį vyks Trijų Karalių šventė, kuri vainikuos kalėdinio laikotarpio pabaigą. Renginio metu tradiciškai bus surengta trijų metrų aukščio karalių – Kasparo, Merkelio ir Baltazaro – figūrų eisena, o Katedros aikštėje – šventinis koncertas.

Minint kalėdinio laikotarpio pabaigą Vilniuje vyks tradicinė Trijų Karalių šventė / I. Gelūno / BNS nuotr.

Trijų Karalių eisena pajudės nuo Aušros vartų ir drieksis Vilniaus senamiesčio gatvėmis iki Katedros aikštės, kur vyks šventės kulminacija. Čia, prie Prakartėlės, skambės Artūro Noviko džiazo mokyklos dainininkų koncertas, balsų darna ir muzika išlydėsiantis Kalėdas iki kitų metų.

Trijų Karalių diena Bažnyčios liturgijoje vadinama Viešpaties Apsireiškimu – diena, kai trys išminčiai, sekdami Mesijo žvaigždę, atėjo nusilenkti Betliejuje gimusiam kūdikėliui Jėzui.

Lietuviškos tradicijos šią dieną sieja su Saulės sugrįžimo šventės pabaiga, kai sakoma, jog šviesusis paros metas pailgėja „per gaidžio žingsnį“.

Šiame straipsnyje:
Trijų karalių šventė
Vilnius
eisena

