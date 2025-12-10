Gynybos koordinavimo taryba aptars pilietinio pasipriešinimo audito rezultatus, karo komendantūras

„Prezidentas vadovaus Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo tarybos posėdžiui, kuriame be kitų klausimų bus apžvelgti pilietinio pasipriešinimo audito rezultatai, taip pat pasirengimas vykdyti karo komendantūrų komendantines funkcijas“, – BNS informavo Prezidentūra.
Užpernai lapkritį Valstybės gynimo tarybos patvirtintas Valstybės gynybos planas apima ginkluotą gynybą, mobilizaciją ir pilietinį pasipriešinimą.
Šio plano tikslas yra sutelktomis ginkluotųjų pajėgų ir NATO, valstybės ir savivaldybių institucijų, ūkio subjektų, piliečių ir jų organizacijų pastangomis ir ištekliais apginti Lietuvos suverenitetą ir teritorinį vientisumą nuo ginkluoto užpuolimo.
Nacionalinė visuotinės gynybos koordinavimo taryba yra valstybės ir visuomenės atstovų patariamoji, ekspertinė grupė, kurioje svarstomas Valstybės gynybos plane iškeltų tikslų įgyvendinimas, numatytų priemonių ir dalyvių pasirengimas.
Taryboje dirba skirtingų valstybės ir savivaldybių institucijų, ūkio subjektų, nevyriausybinių organizacijų, pilietinės visuomenės atstovai.
