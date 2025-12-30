Gitanas Nausėda išrinko savo metų citatą

– Ar galėtumėte pats išrinkti savo metų frazę? Variantai tokie: a) „Jeigu norima sėti sumaištį visuomenėje arba trolinti visus aplinkui, galima ir antilopę pasiūlyti į ministro pareigas“, b) „Nenorėčiau būti vaikų darželio auklėtojas ir nurodinėti, su kuo reikia draugauti, su kuo ne, pati politinė partija turi vertinti, kaip ir vaikas, kuris draugauja su kitu vaiku, kuris jį skriaudžia arba atiminėja pinigus, duotus tėvų“, c) jūsų variantas.
– Kai reikia papasakoti anekdotą, visi anekdotai išrūksta iš galvos. Todėl c varianto dabar staigiai nepasakysiu. Antilopė man patinka labiau, todėl, kad antra metafora yra labai ilga.
– O kodėl antilopė?
– Tiesiog todėl, kad antilopę galima buvo įstatyti į tą praleistą vietą – bet kokį kitą gyvūną.
LNK.LT primena, kad pirmąją citatą prezidentas išsakė rugsėjį, „Nemuno aušros“ pirmininkui Remigijui Žemaitaičiui užsiminus, kad į ministrus gali būti pasiūlytos prezidento jau atmestos kandidatūros.
„Jeigu norima sėti sumaištį visuomenėje arba trolinti visus aplinkui – galima ir antilopę pasiūlyti į ministro pareigas“, – tuomet žurnalistams Vilniuje teigė G. Nausėda.
„Manau, kad save gerbiantys kandidatai gerai pagalvos prieš leisdamiesi į tokį nuotykį. Dėl tos priežasties arba mes dirbame rimtai, arba rizikuojame valstybės stabilumu“, – akcentavo jis.
Antrąją citatą G. Nausėda pasakė spalį, komentuodamas susidariusią situaciją po to, kai iš kultūros ministro posto atsistatydino „aušriečių“ pasiūlytas Ignotas Adomavičius ir valdančiajai daugumai nesiūlant kito kandidato.
„Pati politinė partija turi įvertinti, kaip ir vaikas, kuris draugauja su kitu vaiku, kuris jį skriaudžia arba atiminėja pinigus, tėvų duotus. Lygiai taip pat ir politinės partijos turi įvertinti, ar tos partijos, kurios kelia įtampą, kurios kelia, tokių, sakyčiau, stabilumo iššūkių valdančiosios koalicijos gretose, ar reikia su jomis draugauti, ar ne“, – spalio pradžioje kalbėjo šalies vadovas.
