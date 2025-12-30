Prezidentas tikisi tvariai išspręsti balionų krizę, žada išnaudoti galimybes susigrąžinti vilkikus

„Manau, kad dirbdami kompleksiškai mes šią stabilizuotą situaciją paversime tvaria“, – Žinių radijui antradienį sakė G. Nausėda.
BNS rašė, kad kontrabandiniai balionai iš Baltarusijos pastaruosius mėnesius keliolika kartų sutrikdė Lietuvos oro uostų darbą.
Tokio pobūdžio incidentų nefiksuojama jau pastarąsias kelias savaites po JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinio Johno Coale'o vizito Baltarusijoje.
Po jo pareigūnas pranešė, kad Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka pažadėjo sustabdyti kontrabandinių balionų skrydžius.
Pasak G. Nausėdos, sprendžiant krizę rezultatą davė „tiek mūsų sąjungininkų europiečių, tiek mūsų partnerių Europos Sąjungoje, tiek ir mūsų pačių pastangos“.
„Aš nemanau, kad reikalo esmė yra vien tiktai politika, nes čia yra daugybė dalykų susijusių su kontrabanda, su jos užkardymu ir šitoje vietoje tikrai tarnybos dirba puikiai. Jau matomi ir labai aiškūs rezultatai“, – sakė prezidentas.
Nepaisant kol kas nebefiksuojamų balionų, vežėjai teigia, kad Baltarusijoje vis dar yra įstrigę lietuviški vilkikai.
Baltarusiai į Lietuvą jų neišleidžia nuo tada, kai Lietuva rudenį laikinai buvo uždariusi sieną su kaimynine šalimi.
G. Nausėda tvirtino manantis, kad šiuo klausimu tebėra visos galimybės kalbėtis su Baltarusija techniniu lygiu ir spręsti klausimus civilizuotai.
„Jeigu yra bent koks mažiausias noras iš anos pusės tai daryti, mes tikrai išnaudosime visas galimybes ir tai jau darome“, – sakė šalies vadovas.
JAV gruodį pranešus apie ketinimą naikinti sankcijas baltarusiškoms trąšoms, o politikams spekuliuojant, kad Vašingtonas gali spausti Lietuvą vėl leisti trąšų tranzitą per Klaipėdos uostą, G. Nausėda sakė, kad amerikiečiai šių klausimų nekelia.
Pasak jo, Lietuva toliau pasisako už sankcijas Baltarusijai, įskaitant ribojimus trąšoms, nes jų įvedimo priežastys niekur nedingo.
