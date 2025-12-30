Prezidentas Ignoto Adomavičiaus skyrimo ministru nelaiko klaida

Šalies vadovas teigia, kad jeigu to nebūtų padaręs, o „Nemuno aušra“ būtų likusi prie šios kandidatūros, valstybė būtų atsidūrusi krizėje.
„Jeigu partija, kuri delegavo poną Adomavičių, vis tiek būtų likusi prie savo kandidatūros, tai būtų tiesus kelias į Vyriausybės ir visos valstybės krizę. Todėl į jūsų klausimą, ar laikau, kad kažką padariau ne taip, atsakau neigiamai“, – Žinių radijui antradienį transliuotame interviu sakė G. Nausėda.
BNS rašė, kad „aušrietis“ I. Adomavičius kultūros ministru buvo paskirtas, šią kandidatūrą pateikus likus paskutinėms dienoms iki termino, kada G. Nausėda turėjo patvirtinti Ingos Ruginienės Vyriausybę pagal įstatymus.
Kultūros ministro portfelis „aušriečiams“ buvo atiduotas, kai šalies vadovas pasipriešino šios partijos teikiamiems kandidatams į energetikos ministrus, o valdančioji koalicija dėl to įvykdė ministerijų mainus.
Šie sprendimai išprovokavo kultūrininkų protestus, I. Adomavičius po savaitės nuo paskyrimo atsistatydino, o kultūros ministro portfelį ilgainiui susigrąžino socialdemokratai.
Paskyrus I. Adomavičių ministru, G. Nausėda dar ragino kultūros bendruomenę suteikti jam šansą ir parodyti geranoriškumą.
Prezidentas antradienį taip pat perspėjo, kad jeigu bylą šiuo metu nagrinėjantis Konstitucinis Teismas neleis šalies vadovams tvirtinti nepilnos sudėties vyriausybių jų formavimo metu, tai būtų „smarkus įsivežimas į prezidento kompetenciją“.
Vis dėlto G. Nausėda teigė gerbsiantis bet kokį teismo sprendimą.
