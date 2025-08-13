 Veryga: socialdemokratai matytų galimybę dirbti drauge

2025-08-13 12:46
Augustas Stankevičius (BNS)

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga sako iš socialdemokratų išgirdęs, jog valdančiąją daugumą formuojanti politinė jėga matytų koalicijoje ir „valstiečius“.

Aurelijus Veryga

„Socialdemokratai matytų galimybę dirbti su mumis kaip su koalicijos partneriais. Mes tokios galimybės irgi neatmetame“, – trečiadienį žurnalistams sakė A. Veryga.

Vis tik „valstiečių“ lyderis neatsakė, ar partija per susitikimą su socialdemokratais sulaukė kvietimo prisijungti prie koalicijos.

„Taip formuluokim: pagrindiniai koalicijos formuotojai mato galimybę su mumis dirbti kaip su koalicijos partneriais. Mes dabar turėtumėm aiškintis savo partijoje, frakcijoje, nes ten irgi yra ne viena politinė jėga“, – pakartojo A. Veryga.

Jis partijos sprendimą žadą pateikti iki sekmadienio, kada dėl koalicijos sudėties turėtų apspręsti Lietuvos socialdemokratų partijos taryba.

