Veryga: socialdemokratai matytų galimybę dirbti drauge

„Socialdemokratai matytų galimybę dirbti su mumis kaip su koalicijos partneriais. Mes tokios galimybės irgi neatmetame“, – trečiadienį žurnalistams sakė A. Veryga.
Vis tik „valstiečių“ lyderis neatsakė, ar partija per susitikimą su socialdemokratais sulaukė kvietimo prisijungti prie koalicijos.
„Taip formuluokim: pagrindiniai koalicijos formuotojai mato galimybę su mumis dirbti kaip su koalicijos partneriais. Mes dabar turėtumėm aiškintis savo partijoje, frakcijoje, nes ten irgi yra ne viena politinė jėga“, – pakartojo A. Veryga.
Jis partijos sprendimą žadą pateikti iki sekmadienio, kada dėl koalicijos sudėties turėtų apspręsti Lietuvos socialdemokratų partijos taryba.
