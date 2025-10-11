Mindaugas Sinkevičius: parengtas planas, jei tektų dirbti mažumos Vyriausybės sąlygomis

Taip jis kalbėjo LSDP tarybos posėdyje šeštadienį.
„Yra ir kitas kelias, tas kelias galimas, bet ne toks lengvas – nutraukus bet kokį bendradarbiavimą su „Nemuno aušra“ tiesiog pereiti į mažumos vyriausybės statusą. Tai turėtų svarbių politinių pasekmių, bet jei partneris nesugeba elgtis atsakingai arba nevaldoma retorika tampa grėsminga, toks žingsnis galėtų būti neišvengiamas“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
„Jei toks sprendimas būtų reikalingas, noriu gerbiamą partijos tarybą informuoti, kad esame pasiruošę planą ir galėtume jį įgyvendinti“, – sakė jis.
Taip jis kalbėjo po to, kai „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“ penktadienį pareiškė, kad Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas yra „perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“, spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.
Ši „aušriečių“ vedlio žinutė sulaukė prezidento, Seimo pirmininko, premjerės patarėjo, parlamento opozicijos pasmerkimo dėl antisemitizmo, neapykantos kurstymo.
„Kaip LSDP pirmininkas pareiškiu, kad toks pasisakymas yra neleistinas Seimo nariui, nepriimtinas Seimui, prasilenkia su civilizuotos politikos principais. Nesiruošiu mokyti R. Žemaitaičio ar kelti kokius reikalavimus. Pasakysiu tiesiai, paprastai ir aiškiai, jei tokio pobūdžio incidentas pasikartos dar nors vieną kartą, mūsų sprendimas nepaliks niekam jokių abejonių“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Siūlo partijai prisiimti atsakomybę už kultūrą, išlaikant koaliciją su „aušriečiais“
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas M. Sinkevičius siūlo partijai prisiimti atsakomybę už kultūros sritį, išlaikant dabartinės sudėties koaliciją su „Nemuno aušra“.
„Yra sakančių, kad reikia tiesiog ignoruoti kultūrininkų reikalavimus, palaukti, užmerkti akis ir viskas išsikvėps. Aš su tuo kategoriškai nesutinku. Mes, socialdemokratai, privalome girdėti Lietuvos visuomenės ir atskirų jos grupių balsą“, – per LSDP tarybos posėdį šeštadienį sakė M. Sinkevičius.
„Todėl manau, kad atsakomybę už kultūros sritį privalome prisiimti mes ir parodyti, kad esame pasirengę iškilti į atsakomybę, kartu išlaikant santykius su kitais koalicijos partneriais bei parlamentine dauguma“, – teigė jis.
