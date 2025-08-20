 Veryga po derybų su socdemais: yra vietų, kur sutarėme, yra – kur nesutarėme

Veryga po derybų su socdemais: yra vietų, kur sutarėme, yra – kur nesutarėme

Sinkevičius: ne visi klausimai atsakyti
2025-08-20 14:48
Augustas Stankevičius (BNS)

Derantis dėl galimo dalyvavimo valdančiojoje koalicijoje, „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga sako, kad dėl dalies klausimų su socialdemokratais pavyko rasti sutarimą, dėl dalies – ne.

LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LSDP susitikimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Inga Ruginienė ir Aurelijus Veryga

Jis taip pat pabrėžė, kad vėliau trečiadienį planuojamas dar vienas susitikimas – su socialdemokratais ir „aušriečiais“.

„Yra vietų, kur sutarėm, yra, kur nesutarėm, kas yra normalu, tam ir yra derybos. Tai dabar mes grįžtam vėl į savo valdybos formatą, apsikalbam dėl tų nesutarimų, kurie iškilo, kur mes turim skirtingą matymą“, – žurnalistams trečiadienį sakė A. Veryga.

„Ir tada sutarėm, kad šeštą valandą sugrįžtam jau trijų formate – mes, socialdemokratai, „Nemuno aušros“ atstovai ir šnekamės tada jau trijų formate“, – pridūrė „valstiečių“ lyderis.

Mindaugas Sinkevičius: derybos su LVŽS – produktyvios, bet ne visi klausimai atsakyti

Laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius derybas su „valstiečiais“ dėl koalicijos vadina produktyviomis, tačiau pabrėžė, kad darbas nėra baigtas.

„Nuotaika, manau, kad ji pasijautė darbinga ir produktyvi šio susitikimo, – žurnalistams trečiadienį sakė politikas. – Kol kas matom (bendrą darbą kartu – BNS), bet nepadarėm dar darbo iki galo, klausimai ne visi atsakyti.“

Šiame straipsnyje:
valstiečiai
koalicija
Aurelijus Veryga

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų