Veryga po derybų su socdemais: yra vietų, kur sutarėme, yra – kur nesutarėme

Jis taip pat pabrėžė, kad vėliau trečiadienį planuojamas dar vienas susitikimas – su socialdemokratais ir „aušriečiais“.
„Yra vietų, kur sutarėm, yra, kur nesutarėm, kas yra normalu, tam ir yra derybos. Tai dabar mes grįžtam vėl į savo valdybos formatą, apsikalbam dėl tų nesutarimų, kurie iškilo, kur mes turim skirtingą matymą“, – žurnalistams trečiadienį sakė A. Veryga.
„Ir tada sutarėm, kad šeštą valandą sugrįžtam jau trijų formate – mes, socialdemokratai, „Nemuno aušros“ atstovai ir šnekamės tada jau trijų formate“, – pridūrė „valstiečių“ lyderis.
Mindaugas Sinkevičius: derybos su LVŽS – produktyvios, bet ne visi klausimai atsakyti
Laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius derybas su „valstiečiais“ dėl koalicijos vadina produktyviomis, tačiau pabrėžė, kad darbas nėra baigtas.
„Nuotaika, manau, kad ji pasijautė darbinga ir produktyvi šio susitikimo, – žurnalistams trečiadienį sakė politikas. – Kol kas matom (bendrą darbą kartu – BNS), bet nepadarėm dar darbo iki galo, klausimai ne visi atsakyti.“
Naujausi komentarai