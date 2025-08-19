Veryga: arba visi, arba niekas

„Arba visi, arba niekas. Mes tikrai esame komanda, gerai sekasi kolegoms kartu darbuotis, tai mes tikrai nenusiteikę čia jokiomis aplinkybėmis frakcijos draskyti“, – BNS antradienį po frakcijos posėdžio sakė „valstiečių“ vedlys.
Šiuo metu bendroje frakcijoje Seime dirba šeši LVŽS atstovai, du kartu su partijos sąrašu į Seimą išrinkti, bet „valstiečiams“ nepriklausantys parlamentai – Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas – bei trys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai.
„Vieningi pakankamai visi, nėra kažkokių labai didelių skirčių“, – teigė jis.
„Valstiečiai“ potencialų darbą kartu su Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atstovais aptars trečiadienį.
„Savo pageidavimų, aišku, kad mes turime ir daug turime, tik tiek, kad iki rytojaus mes jų neatskleisime“, – BNS teigė A. Veryga.
Savo pageidavimų, aišku, kad mes turime ir daug turime, tik tiek, kad iki rytojaus mes jų neatskleisime.
LVŽS lyderis sakė, kad partijoje aptarta, ir kas galėtų užimti vieną ar kitą ministro postą, tačiau daugiau aiškumo šiuo klausimu po derybų su socialdemokratais.
„Mes norime gyvai išgirsti ir pamatyti tą bendrą vaizdą“, – kalbėjo jis.
Kaip rašė BNS, iš pareigų pasitraukus ekspremjerui Gintautui Paluckui, socdemai pradėjo derybas dėl naujos koalicijos. Prie jos prisijungti kviečiama „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“. Dabartiniai partneriai Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nebuvo pakviesti.
Į premjeres socialdemokratai teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.
Naujausi komentarai