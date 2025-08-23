Tapinas: Olekas koalicijos projektą persiuntė svetimiems žmonėms

„Būsimasis Seimo pirmininkas Juozas Olekas yra toks techniškai pasikaustęs, kad sugebėjo koalicinės sutarties projektą atsiųsti svetimiems žmonėms“, – šeštadienį feisbuke rašė A. Tapinas.
Anot A. Tapino, šie pašaliniai žmonės koalicijos projektą jam persiuntė. A. Tapinui ypač patiko „tie violetiniai pastebėjimai“.
„Lietuvos socialdemokratų partija, kadangi ten „Google Docs“, gal galit padaryti, kad ir aš galėčiau „editinti“ [liet. redaguoti], nes irgi turiu pastabų. Galiu jas mėlynai įrašyti. P. S. Kai valdysite Lietuvą, būkite geri, nepersiųskite valstybės paslapčių Kremliui. P. P. S. Mano Lietuva bedale, už ką tau tai?“ – ironizavo A. Tapinas.
Paviešintame dokumente rašoma, kad į ministrės pirmininkės poziciją siūloma Inga Ruginienė, o Seimo pirmininko – pats J. Olekas. Ministrų sudėtis Vyriausybėje nustatoma taip: devyni atiteks LSDP, trys „Nemuno Aušrai“ ir du Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai (LVŽS) bei Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai (LLRA-KŠS).
Primename, kad sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą Seime formuoti su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
Ketvirtadienį LVŽS taryba nusprendė jungtis prie socdemų vadovaujamos Seimo daugumos. Koalicinę sutartį partijos žada pasirašyti kitos savaitės pradžioje.
