Skiriasi neseniai susituokę Povilas Poderskis ir Justina Aleksaitė

Politiko buvusi mylimoji apie tai pranešė socialiniuose tinkluose.
„Kadangi jau nebesu ministro žmona, galiu atviriau pasidalinti ir apie santykių pabaigą. Tai buvo labai gražus gyvenimo etapas, pasibaigęs vestuvėmis. Bet, apmaudu, vestuvės savaime problemų neišsprendžia.
Kaip rašė Jungas, kartais tenka susitikti su savo šešėliu iš esmės – ir dažniausiai tie, kuriuos mylime stipriausiai, jį ryškiausiai iškelia į dienos šviesą. Nors laikas buvo beprecedentiškai sunkus, bet jaučiuosi labai paaugusi kaip žmogus – su savo pasirinkimais, atsakomybėmis ir vertybėmis. Ir šiandien renkuosi švelnumą, atvirą širdį ir gyvenimą pilnom saujom, net su visais sunkumais, kuriuos jis kartais atneša. Nes tik taip gyvenimas man tampa autentiškas“, – rašė moteris.
Primename, kad buvęs ministras su J. Aleksaite susituokė birželio 7 dieną, Vilniuje.
Tuomet P. Poderskis feisbuke rašė, kad „Justina, Tu esi mano pasaulio centras, Tu esi tai dėl ko aš kasdien keliuosi su šypsena ir noriu tą pasaulį kurti kuo gražesnį ir įdomesnį. Ir tegul mūsų meilė primena visiems, kad švelnumas yra stiprybė, o rinktis žmogų kiekvieną dieną gyvenime yra drąsa, Ačiū tau, kad esi! Myliu tave!“
