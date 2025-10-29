VTEK nepradės tyrimo dėl buvusio aplinkos ministro Poderskio veiksmų

„Komisija pažymi, kad sprendimai, kuriais buvo nustatytos viceministrų veiklos ir kanclerio administravimo sritys, pavedimai ir įgaliojimai, sprendžiami ministerijos personalo ir kiti klausimai savo pobūdžiu yra organizaciniai – tvarkomieji vidaus administravimo aktai. Pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, institucijos ar įstaigos vadovas neturi pareigos nusišalinti spręsdamas su juo pačiu susijusius einamuosius vidaus administravimo klausimus, jei teisės aktuose nenustatyta kitaip“, – rašoma VTEK pranešime.
„Todėl nėra pagrindo teigti, jog priimant minėtus vidaus administravimo aktus P. Poderskis turėjo asmeninį suinteresuotumą“, – pažymi komisija.
Tiesa, šiuo metu P. Poderskis ir toliau dirba Aplinkos ministerijoje. Čia jis eina ministerijos kanclerio pareigas. Vis dėlto, VTEK teigimu, tai taip pat nesudaro pagrindo interesų konfliktui.
„Įstatyme numatytas apribojimas dirbti netaikytinas, kai ministras, baigęs eiti pareigas, siekia įsidarbinti toje pačioje ministerijoje kanclerio pareigose. Šiuo atveju svarbu, kad P. Poderskis pradėjo dirbti kitose pareigose toje pačioje ministerijoje, o ne kitame juridiniame asmenyje“, – nurodo VTEK.
„Apribojimas skirtas apsaugoti nuo galimo interesų konflikto pereinant į kitą juridinį asmenį, taip pat kad asmuo negalėtų iš karto pereiti dirbti į kitą juridinį asmenį, dėl kurio priėmė sprendimus, susijusius su lėšų skyrimu, turtu, kontrole ar priežiūra“, – rašoma pranešime.
ELTA primena, kad spalio pradžioje Seimo opozicijai priklausantys konservatoriai kreipėsi į parlamento Antikorupcijos komisiją dėl buvusio Aplinkos ministerijos vadovo, o dabar kanclerio pareigas einančio P. Poderskio veiksmų. Rašte keliami klausimai dėl įsakymo, kurį politikas pasirašė prieš palikdamas ministro pareigas – juo praplėstos kanclerio veikimo sritys.
Parlamentarės Aistė Gedvilienė ir Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė prašė Seimo Antikorupcijos komisijos ištirti, ar buvusio ministro veiksmai – teisėti. Taip pat prašyta įvertinti, kas Aplinkos ministerijoje bus atsakingas už politinius sprendimus – kancleris ar ministras.
