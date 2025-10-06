Dėl Poderskio sprendimų – kreipimasis į Antikorupcijos komisiją

„Atkreiptinas dėmesys, kad, pagal minimą įsakymą, kanclerio veikimo ribos yra praplėstos stipriai, perimant ne tik dalį viceministrų, bet ir ministro kuruojamų sričių“, – teigiama rašte Antikorupcijos komisijai, su kuriuo susipažino ELTA.
Rašoma, kad įsakymu kancleris iš ministro perima strateginę komunikaciją, o iš vieno viceministrų – būsto tvarumo ir prieinamumo klausimus (išskyrus paramą būstui įsigyti ir nuomotis).
P. Poderskio pasirašytas įsakymas taip pat numato, kad į kanclerio prerogatyvą patenka Aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų kuravimas: Aplinkos projektų valdymo agentūros, Aplinkos apsaugos agentūros (APVA), Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT), Aplinkos apsaugos departamento, Lietuvos geologijos tarnybos, Valstybinės miškų tarnybos, Valstybinių miškų urėdijos bei Statybos sektoriaus vystymo agentūros.
„Susidariusi situacija, kuomet ministras sustiprina ir praplečia kanclerio pareigybes, o vos po poros savaičių užima tas pareigas pats, atrodo neskaidriai ir neteisėtai. Be to, galima manyti, kad nors prezidentas nepaskyrė P. Poderskio į naujai suburtą Vyriausybę, susidaro regimybė, jog P. Poderskis, užėmęs kanclerio pareigas de facto toliau valdys aplinkos ministeriją“, – rašo Seimo opozicijos narės.
Parlamentarės Aistė Gedvilienė ir Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė dėl minėtų priežasčių paprašė Seimo Antikorupcijos komisijos ištirti, ar buvusio ministro veiksmai – teisėti bei tuo pačiu metu įvertinti, kas Aplinkos ministerijoje bus atsakingas už politinius sprendimus – kancleris ar ministras.
P. Poderskis buvo vienas iš „Nemuno aušros“ teiktų ministrų 19-oje Vyriausybėje. Jai atsistatydinus, „aušriečiai“ iš pradžių siūlė politikui tęsti darbus ir 20-ajame Ministrų kabinete, tačiau prezidentas Gitanas Nausėda nusprendė kandidato netvirtinti.
20-ojoje Vyriausybėje, kuriai vadovauja Inga Ruginienė, aplinkos ministru dirba Kastytis Žuromskas, anksčiau jis užėmė viceministro pareigas.
ELTA primena, kad rugsėjo 25 d. Seime prisiekė ir darbus pradėjo 20-oji Lietuvos Vyriausybė.
Nors buvo suformuotas pilnas Ministrų kabinetas, iš jo jau atsistatydino kiek daugiau nei savaitę Kultūros ministerijai vadovavęs „aušriečių“ deleguotas Ignotas Adomavičius.
Naujausi komentarai