 Šakalienė trečią kartą susirgo COVID-19

Šakalienė trečią kartą susirgo COVID-19

2025-09-03 11:14 kauno.diena.lt inf.

Krašto apsaugos ministrė trečią kartą susirgo koronavirusu.

Dovilė Šakalienė
Dovilė Šakalienė / L. Balandžio / BNS nuotr.

„Trys dienos COVID glėbyje – trečias kartas kažkodėl ne lengvesnis, o galėtų būti. Lokis nori į parką. Aš irgi...“ – antradienio vakarą feisbuke rašė Dovilė Šakalienė.

 Ji pasidalijo nuotrauka, kurioje ji kartu su šunimi leidžia laiką gamtoje.

Po ministrės įrašu tautiečiai linkėjo sveikatos, kantrybės ir stiprybės.

„Linkiu greitai pasveikti, miela Dovile. Keturkojai slaugytojai – labai gerai. Kai pats sirgau 2022 metais, mano katinas Bolševikas nesitraukė nuo manęs“, – rašė Vytautas.

Anot Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, COVID-19 ligą sukelia virusas, vadinamas sunkaus ūminio respiracinio sindromo koronavirusu 2 (SARS-CoV-2). Lietuvoje nuo 2022 m. rugsėjo mėn. COVID-19 liga integruota į gripo ir kitų ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinę priežiūrą.

COVID-19 simptomai yra įvairūs, tačiau dažniausiai pasireiškia karščiavimu, nuovargiu, kosuliu, kvėpavimo sunkumais, uoslės ir skonio praradimu.

Šiame straipsnyje:
Dovilė Šakalienė
koronavirusas
COVID 19

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų