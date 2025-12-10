JAV administracija patvirtino tirianti galimai COVID-19 vakcinų sukeltas mirtis

Nuo tada, kai Donaldas Trumpas paskyrė Robertą F. Kennedy jaunesnįjį į pareigas, JAV valdžia pradėjo didelę vakcinų politikos pertvarką, keliančią vis didesnį susirūpinimą medikų bendruomenėje.
„FDA atlieka išsamų tyrimą, apimantį įvairias amžiaus grupes, dėl mirčių, kurios gali būti susijusios su COVID vakcinomis“, – AFP sakė R. F. Kennedy jaunesniojo vadovaujamo Sveikatos ir socialinių paslaugų departamento atstovas Andrew Nixonas.
Apie tyrimą anksčiau pranešė „Bloomberg“ ir „Washington Post“.
Lapkričio pabaigoje nutekinta vidinė pažyma sukėlė prieštaringų diskusijų dėl tyrimo, kuriame iš pradžių buvo numatyta tikrinti galimus vaikų mirčių atvejus.
Šiame dokumente, kurio autorystė priskiriama aukšto rango FDA valdininkui, COVID-19 vakcinos siejamos su mažiausiai 10 kūdikių mirtimis, bet įrodymų nepateikiama.
Skiepų nuo koronaviruso veiksmingumas ir saugumas buvo tiriamas ir dokumentuojamas visame pasaulyje. Taip pat fiksuoti ir reti sunkūs šalutiniai poveikiai, kurie, pasak įvairių sveikatos institucijų visame pasaulyje, nesumenkina vakcinų naudingumo daugumai amžiaus grupių.
A. Nixonas atsisakė nurodyti tyrimo metodus, duomenis ir baigties terminą.
Ekspertai yra išreiškę susirūpinimą FDA veikla po to, kai agentūrai ėmėsi vadovauti R. F. Kennedy jaunesnysis, kuris yra pagarsėjęs dezinformacijos ir sąmokslo teorijų skleidimu.
2023 m. jis pavadino vakcinas mirtinomis ir, nepateikdamas įrodymų, teigė, kad pats virusas buvo etnine prasme „tikslinis“ – esą siekta, kad jis pakenktų juodaodžiams ir baltaodžiams, o žydams aškenaziams ir kinams poveikio neturėtų.
Naujausi komentarai