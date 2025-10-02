Sparčiai plinta naujoji COVID-19 atmaina: ryškėja vienas neįprastas simptomas

Naujausių COVID-19 atmainų simptomai: užkimęs balsas ir stiprus, „skustuvo ašmenis“ primenantis gerklės skausmas.
Ekspertai teigia, kad šios atmainos, regis, nekelia didesnės grėsmės nei ankstesnės COVID-19 atmainos ir nesukelia sunkesnės ligos eigos. Tačiau neseni genetiniai pokyčiai, kuriuos įgijo virusas, gali padidinti tikimybę užsikrėsti.
Nors mokslininkai vis dar vertina abi atmainas, manoma, kad jos turi šiek tiek skirtingas anksčiau nustatytas charakteristikas.
Pacientai praneša apie tipiškus COVID-19 simptomus, įskaitant dusulį, spaudimą krūtinėje, gerklės skausmą ar perštėjimą, galvos skausmą, kūno skausmus ir skonio ar uoslės praradimą. Tačiau „Stratus“ atmaina ypač siejama su nuolatiniu sausu kosuliu, nuovargiu ir karščiavimu.
Dr. Aaronas Glattas, JAV dirbantis infekcinių ligų ekspertas, taip pat teigė „Today.com“, kad pacientai skundžiasi „stipriu skausmu – tarsi jų gerklė būtų padengta skustuvo ašmenimis“.
„Stratus“ pirmą kartą buvo aptikta sausio mėnesį Pietryčių Azijoje. Iki birželio ši atmaina išplito į 38 šalis, todėl Pasaulio sveikatos organizacija ją paskelbė „stebima atmaina“. „Nimbus“ buvo aptikta maždaug tuo pačiu metu Kinijoje ir netrukus išplito visame pasaulyje, į Europą ir JAV.
Sveikatos agentūra pataria visiems, turintiems simptomų, likti namuose, jei įmanoma, ir vengti kontakto su pažeidžiamais asmenimis. Tie, kurie privalo išeiti, raginami dėvėti veido kaukes.
Tačiau praėjusią savaitę paskelbtoje naujoje rekomendacijoje jie pridūrė: „Šiuo metu turimi duomenys nerodo, kad šios atmainos sukelia sunkesnę ligą nei kitos cirkuliuojančios atmainos. Jei turite kvėpavimo takų infekcijos, tokios kaip COVID-19, simptomų ir turite aukštą temperatūrą ar jaučiatės nepakankamai gerai, kad eitumėte į darbą ar vykdytumėte įprastą veiklą, turėtumėte vengti kontakto su pažeidžiamais žmonėmis ir, jei įmanoma, likti namuose. Tiems iš mūsų, kurie tikrai negali likti namuose, „Gyvenimo su COVID“ rekomendacijos lieka nepakitusios ir sumažins tikimybę perduoti infekciją kitiems.“
