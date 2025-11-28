Brokuotas kelias į Rūdninkų poligoną virto politine drama: klausimų – daugiau nei atsakymų

„Ar vis dėlto socialdemokratų pirmininkas Sinkevičius arba kiti asmenys prieš jus paskiriant krašto apsaugos ministru nesikreipė į jus, prašydami kokiu nors būdu saugoti „Fegdos“ interesus tuomet, kai tapsite ministru? Prašome atsakyti į šitą klausimą“, – klausė Seimo narė (TS-LKD) Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė.
„Ne. Nei Mindaugas Sinkevičius, nei Rimantas Sinkevičius nekėlė man jokių sąlygų ir neuždavė jokių klausimų dėl „Fegdos“, – teigė krašto apsaugos ministras.
Opozicijai tokie atsakymai kelia šypseną.
„Nesame naivūs. Turbūt ir nesitikėjome, kad ministras tiesiai šviesiai pasakys, jog jo sprendimus veikia „Fegdos“ ryšiai su socialdemokratų vadovais“, – šnekėjo Seimo narys (TS-LKD) Jurgis Razma.
Mindaugo Sinkevičiaus tėvas Rimantas Sinkevičius – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Jo ryšiai su „Fegdos“ vadovybe taip pat kelia klausimų – su įmonės akcininku ir direktoriumi jis priklauso tam pačiam medžiotojų klubui.
„Vienas yra partijos pirmininkas, kitas – NSGK pirmininkas, viceministras dirbęs, nedirbęs „Fegdos“ grupėje, turime Šakalienės pasakymus. Situacija, manau, yra su daug klaustukų“, – nurodė Seimo narė (TS-LKD) Agnė Širinskienė.
Kelią į Rūdninkų poligoną su defektais nutiesusi „Fegda“ įsipareigojo pašalinti broką, todėl, pasak ministro, problema išspręsta.
„Sutarta dėl statinio defekto šalinimo projekto įgyvendinimo, priežiūros ir garantijos pratęsimo. Kaip tai numato teisės aktai, visas išlaidas padengs UAB „Fegda“, – tvirtino R. Kaunas.
Pasak ministro, „Fegda“ sutinka pašalinti visus trūkumus taip, kaip nurodys nepriklausomas ekspertas. Jis žada ir daugiau kontrolės statant kariuomenei svarbią infrastruktūrą.
„Savo kaip ministro komandą planuoju papildyti siauro profilio specialistu, kuris bus atsakingas už infrastruktūros situacijos priežiūrą ir nuolatinį vertinimą“, – kalbėjo R. Kaunas.
„Vėlgi, kas yra nepriklausomas ekspertas Lietuvoje, statybų sektoriuje... Čia galima kabinėtis be galo“, – teigė Seimo narys (DFVL) Giedrimas Jeglinskas.
Buvusi ministrė siekė sudaryti juodąjį sąrašą įmonių, kurios jau yra pridariusios rimto broko. Tokioms bendrovėms būtų užkirstas kelias dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Dabartinis ministras apie tokį mechanizmą nekalba, o tai kliūva opozicijai.
„Nepasakė, ar bus sukurti teisiniai mechanizmai, kad rangovai, pridarę rimtų defektų, toliau nebegalėtų dalyvauti konkursuose“, – teigė J. Razma.
Brokuotą kelią į Rūdninkų poligoną „Fegda“ taisyti turėtų pradėti pavasarį. Kiek kainuos dalinė ar visa rekonstrukcija, įmonė dar nežino.
