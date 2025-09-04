 Prezidento patarėja: juntama, kad Vaida Aleknavičienė nėra iš kultūros srities

2025-09-04 16:51
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Po Gitano Nausėdos susitikimo su socialdemokratų kandidate į kultūros ministrus Vaida Aleknavičiene šalies vadovo patarėja teigia juntanti, jog politikė nėra iš kultūros srities, prezidentui reikia pagalvoti dėl jos skyrimo.

Vaida Aleknavičienė ir Gitanas Nausėda

„Susitikimo metu prezidentas gavo atsakymus į daugelį klausimų, nors yra juntama, kad kandidatė yra truputį iš kitos srities, nors ji ir pabrėžia švietimo ir kultūros sinergiją“, – ketvirtadienį sakė Jolanta Karpavičienė.

Anot jos, tai, kad politikė nėra iš kultūros srities, nėra priežastis, kodėl V. Aleknavičienė negalėtų būti paskirta.

„Vis dėlto, prezidentas atkreipė dėmesį, kad jam dar reikia laiko tam, kad jis galėtų pagalvoti, įvertinti visas aplinkybes ir paskui pateikti konkretų atsakymą“, – sakė patarėja.

V. Aleknavičienė šiuo metu yra Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė, prieš tai beveik dešimtmetį ėjo Joniškio rajono vicemerės pareigas.

Politikė poste pakeistų šiuo metu ministro pareigas einantį socialdemokratą Šarūną Birutį.

Anksčiau prezidentas teigė matantis Š. Biručio atsakomybę dėl to, kad kultūra dar figūruoja kaip „einanti paskutinė“. Jis sakė tikėjęsis didesnio ministro aktyvumo ir aiškios vizijos dėl būsimų Lietuvos kultūros sezonų organizavimo.

Lietuvoje po premjero Ginauto Palucko atsistatydinimo formuojama nauja Ingos Ruginienės vadovaujama Vyriausybė.

Po I. Ruginienės skyrimo premjere kitą savaitę sueina terminas, kada ji turi pateikti Seimui su prezidentu suderintą Ministrų kabineto sudėtį ir Vyriausybės programą.

