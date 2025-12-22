Valdantieji naujas LRT pataisas žada parengti iki vasario, atsisakys skubos

„Manau, kad išeitį radome. Pirmiausia turime geranoriškai pripažinti, (...) kad skubos tvarka tokių rimtų įstatymų pakeitimų būti daroma negali, skuba reiškia tik viena – nenorima išklausyti kitokios nuomonės, nenorima išklausyti ekspertų išvadų, rekomendacijų ir kad stumiama buldozeriu“, – po susitikimo su Seimo frakcijų lyderiais sakė G. Nausėda.
„Viena vertus, iš pozicijos pusės nebus buldozerio, kita vertus, iš opozicijos pusės, tokį pažadą išgirdome, nebus filibustinimo“, – teigė jis.
Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, kad dėl LRT vadovo atleidimo iki vasario bus parengtas naujas įstatymo pataisų projektas.
„Sutarėme, kad skubos jau nėra. (...) Turime laiko maždaug iki vasario mėnesio, kada galime dar pasitarti toliau: pozicija, opozicija ir tariantis su ekspertais“, – sakė parlamento vadovas.
Pasak jo, naujasis variantas „patobulintų dabar teikiamus siūlymus“ ir numalšintų susipriešinimą.
Paklaustas, ar ketina šaukti neeilinę Seimo sesiją dėl LRT pataisų, ar jas norėtų priimti eilinės sesijos metu pavasarį, J. Olekas tikino, kad gali būti įvairiai.
„Yra įstatymai, kurie yra ir nenori laukti pavasario sesijos ir mes girdime iš Vyriausybės, kad yra ir tokių kitų įstatymų. Tai šitą variantą (pataisas dėl LRT – BNS) mes sutarėme, kad iš tikrųjų iki vasario bandome paruošti bendrą (projektą – BNS). O kaip ten bus tada – pamatysime, ar sulauksime pavasario sesijos, ar dar prieš pavasario sesiją turėsime tokią galimybę priimti“, – tikino jis.
J. Olekas taip pat pabrėžė, kad minėtų pataisų rengime dalyvaus ir opozicijos atstovai.
Tuo metu prezidentas, paklaustas, kaip vertina idėją LRT tarybą depolitizuoti, sakė, jog šį klausimą galima svarstyti.
„Tai nėra kažkoks klausimas, kurio negalima svarstyti, kuris yra tabu. Ne, jokiu būdu ne. Manau, kad tai taip pat gali būti įtraukta į diskusiją, ar šitame etape, ar vėlesniame etape“, – sakė šalies vadovas.
Jis pabrėžė, kad jo ir Seimo į tarybą deleguojami nariai yra „nepriklausomi kaip asmenybės“.
„Ir jie tikrai nebėgioja klausinėtis to asmens arba tos institucijos, kuri jį delegavo, kaip jam čia reikėtų pasielgti vienu ar kitu atveju. Jeigu jūs apeliuojate į mane, aš tokių diskusijų ir tokių raginimų arba sakymų, ką kažkas turi daryti, niekada nesu išreiškęs“, – pabrėžė G. Nausėda.
BNS skelbė, kad valdantieji planavo dar praėjusį ketvirtadienį priimti pataisas, pagal kurias LRT generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Tačiau sustreikavus Kultūros komiteto vadovo Kęstučio Vilkausko sveikatai, projektas įstrigo komitete. Dėl to buvo atšauktas ir suplanuotas neeilinis Seimo posėdis.
Siekdami sumažinti priešpriešą tarp pataisų iniciatorių ir protestuojančiųjų, G. Nausėda ir premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė yra paraginę LRT tarybą trauktis iš pareigų. Tai taip pat lemtų direktorės ir jos pavaduotojo atsistatydinimą.
LRT taryba planavo šį klausimą svarstyti sausio pabaigoje, tačiau jos pirmininkas Mindaugas Jurkynas BNS sakė sieksiantis paankstinti tarybos posėdį.
Tiek LRT, tiek Žurnalistų profesionalų asociacija teigia, kad skubiai ir be išsamaus aptarimo su bendruomene teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Dėl grėsmės žodžio laisvei pastarosiomis savaitėmis surengtuose mitinguose prie Seimo dalyvavo daugiau kaip po 10 tūkst. žmonių.
