Vaida Aleknavičienė dėl LRT pataisų sulaukė skambučio iš ES teisingumo komisaro

Pasak portalo, Europos Komisijos (EK) narys gruodžio 17 dieną vykusio pokalbio metu V. Aleknavičienės teiravosi apie teisės aktų priėmimo proceso eigą.
„(Jis – BNS) pabrėžė, kad bet kokie galimi pakeitimai turi atitikti Europos žiniasklaidos laisvės akto nuostatas“, – portalą informavo eurokomisaro kabineto narė Sham Abdurahim (Šam Abdurahim).
Skelbiama, kad ministrės V. Aleknavičienės darbotvarkėje minėto pokalbio nebuvo, o į užklausas apie jį Kultūros ministerija portalui neatsakė.
Be kita ko, Sh. Abdurahim pabrėžė, kad gruodžio 11 dieną EK Lietuvos institucijoms nusiuntė techninio pobūdžio raštą, kuriame paprašė pateikti informaciją apie Lietuvos įgyvendinamą Europos žiniasklaidos laisvės aktą, įskaitant informaciją apie naujausius teisės aktų pokyčius.
BNS skelbė, kad su prašymu įvertinti LRT pataisas į EK yra kreipęsi dalis Lietuvoje išrinktų Europos Parlamento (EP) narių bei Europos transliuotojų sąjunga (EBU).
Pirmadienį dėl minėtų pataisų Seimo frakcijų lyderiai Prezidentūroje susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda. Po susitikimo šalies vadovas pareiškė, kad valdantieji pažadėjo netaikyti skubos LRT įstatymo pataisoms, o opozicija – specialiai projekto svarstymo nevilkinti.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas tuomet kalbėjo apie galimas naujas pataisas, tačiau vėliau po susitikimo su žurnalistų ir kultūros protesto atstovais patvirtino, jog šiuo metu svarstomas LRT įstatymo pataisų projektas eis į priėmimo procedūrą, bet bus sudaryta darbo grupė, kuri dirbs prie projekto.
Antradienį Seimo valdyba dėl pataisų sutarė sudaryti darbo grupę, ji svarstymo stadiją įveikusį projektą turės pataisyti iki vasario vidurio. J. Olekas teigė, kad žurnalistų bendruomenę darbo grupėje turėtų atstovauti Medijų taryba.
Valdantieji planavo dar praėjusį ketvirtadienį skubos tvarka priimti pataisas, pagal kurias LRT generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Sustreikavus Kultūros komiteto vadovo Kęstučio Vilkausko sveikatai, LRT pataisos įstrigo komitete. Dėl to buvo atšauktas ir suplanuotas nenumatytas Seimo posėdis.
Opozicijos atstovai, siekdami vilkinti pataisos priėmimą, taiko parlamentinę filibusterio taktiką, jie yra registravę jau apie tūkstantį skirtingų pasiūlymų valdančiųjų inicijuotai LRT direktoriaus atleidimą lengvinančiai pataisai.
Siekdami sumažinti priešpriešą tarp pataisų iniciatorių ir protestuojančiųjų, prezidentas ir premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė yra paraginę LRT tarybą trauktis iš pareigų. Tai taip pat lemtų direktorės ir jos pavaduotojo atsistatydinimą.
LRT taryba planavo šį klausimą svarstyti sausio pabaigoje, tačiau jos pirmininkas Mindaugas Jurkynas BNS sakė sieksiantis paankstinti tarybos posėdį.
Tiek LRT, tiek Žurnalistų profesionalų asociacija teigia, kad skubiai ir be išsamaus aptarimo su bendruomene teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Dėl grėsmės žodžio laisvei pastarosiomis savaitėmis surengtuose mitinguose prie Seimo dalyvavo daugiau kaip po 10 tūkst. žmonių.
Naujausi komentarai