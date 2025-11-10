Iš Aleknavičienės – pažadas

„Esu pasiruošusi garbingai nešti kultūros vėliavą“, – pirmadienį po susitikimo su prezidentu sakė V. Aleknavičienė.
„Artimiausiu metu inicijuosiu nacionalinį kultūros dialogą, kuriame dalyvaus kultūros organizacijų, kūrėjų, regioninių centrų bei valstybės institucijų atstovai ir kartu sieksime, kad sprendimai būtų priimami ne už bendruomenę, o kartu su ja“, – sakė ji.
Taip V. Aleknavičienė kalbėjo prezidento patarėjai Jolantai Karpavičienei patvirtinus, kad prezidentas Gitanas Nausėda paskirs socialdemokratę kultūros ministre.
„Taip“, – teigė politikė, paklausta, ar pavyks komandą suformuoti be „aušriečių“.
V. Aleknavičienė sakė esanti dėkinga šalies vadovui už jo įvertinimą, taip pat teigė pokalbio metu su juo aptarusi kultūros politikos ateitį.
„Susitikimas buvo nuoširdus ir konstruktyvus, kalbėjome apie tai, kad kultūros politika turi būti grindžiama dialogu, pagarba ir bendru atsakomybės jausmu“, – teigė kandidatė.
Ji sakė su prezidentu kalbėjusi apie tai, jog kultūra nėra vien ministerijos sritis, „tai yra visos valstybės rūpestis ir jos moralinis pagrindas“.
„Šiandien su jo ekscelencija prezidentu kalbėjome apie tai, kaip iš naujo sukurti bendravimo modelį, grįstą pasitikėjimu, pagarba ir atsakomybe. Kultūros žmonės turi būti ne stebėtojai, o sprendimų priėmimo partneriai“, – tikino V. Aleknavičienė.
