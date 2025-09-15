Prezidentas atmetė aplinkos ir energetikos ministrų kandidatūras

„Prezidentas Gitanas Nausėda atmetė jam teiktas Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio kandidatūras į energetikos ir aplinkos ministrus bei kreipėsi į paskirtąją ministrę pirmininkę Ingą Ruginienę, prašydamas pateikti naujas kandidatūras“, – teigiama pranešime.
Atmesdamas teiktas kandidatūras G. Nausėda pabrėžė, kad naujai paskirti ministrai privalo nekelti nė mažiausių abejonių dėl savo ryžto ir gebėjimų ginti viešąjį interesą, galimybių atsispirti suinteresuotų grupių įtakai bei užtikrinti sklandžią ir rezultatyvią visuomenei ypač svarbių sričių veiklą.
Šiuos kandidatus pateikė „Nemuno aušra“.
