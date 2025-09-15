 Prezidentas atmetė aplinkos ir energetikos ministrų kandidatūras

2025-09-15 09:39
Jūratė Skėrytė (BNS)

Prezidentas Gitanas Nausėda paprašė pateikti naujas aplinkos ir energetikos ministrų kandidatūras, pirmadienį pranešė Prezidentūra.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / L. Balandžio / BNS nuotr.

„Prezidentas Gitanas Nausėda atmetė jam teiktas Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio kandidatūras į energetikos ir aplinkos ministrus bei kreipėsi į paskirtąją ministrę pirmininkę Ingą Ruginienę, prašydamas pateikti naujas kandidatūras“, – teigiama pranešime.

Atmesdamas teiktas kandidatūras G. Nausėda pabrėžė, kad naujai paskirti ministrai privalo nekelti nė mažiausių abejonių dėl savo ryžto ir gebėjimų ginti viešąjį interesą, galimybių atsispirti suinteresuotų grupių įtakai bei užtikrinti sklandžią ir rezultatyvią visuomenei ypač svarbių sričių veiklą.

Šiuos kandidatus pateikė „Nemuno aušra“.

Didybės ligonis
nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 50% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę?
3
-2
na
pats prezikas ir verda šitą košę, be jo intrigų ir nebūtų tokios koalicijos
3
-1
Darosi slykstu
Kiek dar gali sis veikejas drumsti ramybe valstybeje kuo greiciau vyti zemaitaiti is sios kolicijos ir valstybeje isiviraus tvarka
3
-6
