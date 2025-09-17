Nausėda: galima ir antilopę pasiūlyti į ministro pareigas

„Man atrodo, kad visas šitas vaikų žaidimas smėlio dėžėje dabar vykdomas dėl labai paprastos priežasties, šita partija arba, kaip čia ją įvardinti, žmonių grupė, tiesiog neturi kandidatų, kurių pasiūlymas nesukeltų šypsenos arba neverstų stvertis už galvos“, – žurnalistams trečiadienį teigė šalies vadovas.
Nepaisant pažado paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei, „Nemuno aušra“ antradienį nepateikė kandidatų į ministrus. Tos pačios dienos vakarą šios partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis kalbėjo apie galimą sprendimą trečiadienį, tačiau „Žinių radijui“ parlamentaras užsiminė ir apie savaitės pabaigą.
Kiek anksčiau šalies vadovas kandidatų į ministrus Povilo Poderskio bei Mindaugo Jablonskio nepaskyrė, nes nesulaukė garantijos, kad viešojo intereso gynimas jiems bus svarbiausias.
R. Žemaitatis sako, jog partija gali nuspręsti I. Ruginienei dar kartą siūlyti šiuos jau atmestus kandidatus.
„Jeigu norima sėti sumaištį visuomenėje arba trolinti visus aplinkui, tai galima ir antilopę pasiūlyti į ministro pareigas“, – į tokius teiginius reagavo G. Nausėda.
Pasak prezidento, tokiais veiksmais rizikuojama valstybės stabilumu. Jis taip pat teigė esantis nustebęs didžiausios koalicinės partijos socialdemokratų kantrybe.
Nepaisant ankstesnės pozicijos neskirti „Nemuno aušros“ narių ministrais, G. Nausėda pakartojo antradienį išsakytą poziciją, kad susitiktų su partijai priklausančiu „aušriečių“ kandidatu.
„Aš tikrai esu atviras žmogus. Jeigu bus siūlomi kandidatai, nesvarbu, partiniai, nepartiniai, aš juos priimsiu, bet aš nepažadu, vadovaudamasis profesiniais, etiniais ir kitokiais argumentais, kad aš a priori šituos kandidatus patvirtinsiu“, – kalbėjo G. Nausėda.
Pasak I. Ruginienės, ministrai turi būti rasti greitai, nes rugsėjo 23-iąją Seime suplanuotas Vyriausybės programos tvirtinimas ir Ministrų kabineto priesaika.
Šiuo metu prezidentas yra paskyręs 12 iš 14 ministrų.
