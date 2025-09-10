Mindaugas Jablonskis: pokalbis su prezidentu buvo sunkus

„Sunkus buvo pokalbis, įdomus, klausimai buvo labai rimti. (...) Buvo užduoti klausimai dėl kai kurių personalijų, buvo tiesūs klausimai, ar pažįstu vieną kitą asmenį, bet šitoje vietoje turėjau atsakyti, kad nepažįstu kai kurių nurodytų asmenų, nes panašu, kol aš čia buvau, (...) pavardės atsirado kažkur spaudoje, o aš prieš eidamas jų nepamačiau, šitoje vietoje abejones išsklaidžiau“, – žurnalistams po susitikimo teigė M. Jablonskis.
„Prezidentas uždavė labai rimtų klausimų, konceptualių iš energetikos srities. Vienas iš tokių konceptualių klausimų, aišku, kokia Lietuva turi būti 2030 metais, kiek turim gaminti elektros, ar turim gaminti tik čia viską Lietuvoje, ar koks turėtų būti kokteilis įvairių technologijų, saulės, vėjo. Netgi kalbėjom apie atominę energetiką, jos galimybes“, – aiškino kandidatas.
Sunkus buvo pokalbis, įdomus, klausimai buvo labai rimti.
Prezidento patarėjas: ne į visus klausimus sulaukėme M. Jablonskio atsakymų
Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad G. Nausėda iš kandidato į energetikos ministrus M. Jablonskio sulaukė atsakymų ne į visus klausimus.
„Ne į visus klausimus sulaukėme pilnų atsakymų, prezidentas priims sprendimą dėl kandidato įvertinęs visą turimą informaciją ir aplinkybes“, – žurnalistams trečiadienį po prezidento ir M. Jablonskio susitikimo sakė D. Matulionis.
Jis pabrėžė, kad į energetikos ministro poziciją prezidentas žiūri itin reikliai ir atsakingai.
„Privalome nuodugniai įvertinti visus, net ir smulkiausius aspektus, kurie gali turėti įtakos tolesniam šio strateginio sektoriaus funkcionavimui“, – teigė D. Matulionis.
„Dabartiniame geopolitiniame kontekste energetika nebėra vien kabeliai, vamzdžiai, elektros rezervas ar verslo interesas. Šiandien tai tapo nacionalinio saugumo klausimas, todėl prezidentas ekonomikos saugumui skyrė ir skirs padidintą dėmesį“, – kalbėjo jis.
Pasak D. Matulionio, esminis principas – viešojo intereso pirmenybė energetikos sektoriuje. Be to, kalbėta apie saugų, nepertraukiamą ir sinchronizuotą elektros sistemos veikimą, energetikos infrastruktūros apsaugą Lietuvoje bei Baltijos jūroje.
Be kita ko, aptartas skaidrus energetikos verslo funkcionavimas, neužkraunant papildomos naštos vartotojams bei aptarta tai, kad visuomeninio tiekimo sistema turėtų atsižvelgti į pažeidžiamas visuomenės grupes. Akcentuota, kad šilumos kainų skirtumų klausimas regionuose turėtų būti sprendžiamas.
Susitikime taip pat kalbėta apie paramos Ukrainai energetikos srityje plėtojimą, tvirtus ryšius su strateginiais partneriais ir Europos Komisija įgyvendinant strateginius projektus, mažosios branduolinės energetikos plėtojimą Lietuvoje, jūrinio vėjo energetikos sektoriaus vystymą.
„Glimstedt“ skelbia, kad jos asocijuotasis partneris M. Jablonskis turi daugiau kaip 20 metų patirtį energetikos, infrastruktūros, telekomunikacijų, kainų ir kito valstybinio teisinio reguliavimo srityje.
M. Jablonskis 1995–1997 metais buvo Užsienio reikalų ministerijos antrasis sekretorius, 2008–2009 metais dirbo tuometinės „Lietuvos energijos“ valdyboje, buvo įmonės teisės ir reguliavimo direktorius.
M. Jablonskis taip pat yra medžiotojas, anksčiau vadovavo ir medžiotojų klubui, kuriam priklauso įtakingi verslininkai bei valdininkai.
