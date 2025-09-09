Prezidentas kol kas tvirtins Vyriausybės sudėtį be aplinkos ir energetikos ministrų

Kaip BNS teigė šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas, prieš apsispręsdamas dėl kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus Povilo Poderskio ir Mindaugo Jablonsko skyrimo, šalies vadovas su jais dar turės susitikti, o apie pastarąjį gauti ir tarnybų pažymą.
„Prezidentas nebuvo susitikęs su teikiamais ministrais ir susitiks su jais kaip ir su kiekvienu kandidatu tapti ministru. Prezidentas prieš priimdamas sprendimą, be abejo, ne tik susitiks su ministrais, bet ir užklaus atitinkamų tarnybų informacijos apie jų praeitį“, – BNS teigė patarėjas.
„Paskutinę dieną pateikus dvi naujas ministrų kandidatūras, prezidentas neturi galimybių pasirašyti pilnos sudėties Vyriausybės“, – pridūrė jis.
