 Premjerė su šv. Kalėdomis pasveikino sentikius ir stačiatikius

2026-01-07 09:03
BNS inf.

Premjerė Inga Ruginienė pasveikino Lietuvos sentikius ir stačiatikius su trečiadienį jų švenčiamomis šv. Kalėdomis.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / J. Elinsko/ELTOS nuotr.

„Tegul šis laikas pakylėja ir atveria širdis įsiklausymui, susitaikymui ir tarpusavio supratimui ten, kur visuomet yra skirtumų, bet dar daugiau esama bendrystės – tiek šeimose, tiek bendruomenėse, tiek visuomenėje“, – trečiadienį Vyriausybės paskelbtame sveikinime sako premjerė.

„Linkiu jus aplankančio Kalėdų stebuklo, o kartu nepamirškime, kad ir patys galime kurti tai, kas nepaprasta, nekasdieniška ir didinga – tada, kai pasitikime vienas kitu, mokame išgirsti ir kalbėtis, nestokojame geros valios ir drąsos. Kai matome ir silpniausius bei nenusigręžiame nuo labiausiai pažeidžiamų. Nepraraskime tikėjimo tuo, kad kartu galime daugiau“, – rašoma sveikinime.

Konstantinopolio patriarchatui pavaldūs stačiatikiai Kalėdas Lietuvoje švenčia jau ne pagal senąjį, o pagal naująjį kalendorių – gruodžio 25-ąją.

Siekdama atsiriboti nuo Rusijos, tokį patį sprendimą priėmė ir Ukraina, kur daugumą tikinčiųjų sudaro ortodoksai. Pagal senąjį kalendorių, Kalėdos švenčiamos sausio 7-ąją.

Dabar Lietuvoje prie senojo kalendoriaus iš esmės lieka tik Maskvai pavaldžios stačiatikių ir sentikių bendruomenės.

