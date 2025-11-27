Premjerė prakalbo apie įpareigojimą policijos vadui

„Bus įpareigojimas iš manęs vidaus reikalų ministrui įpareigoji (policijos – ELTA) generalinį komisarą (A. Paulauską – ELTA), nes vidaus reikalų ministras generalinį komisarą padarė mobilių (pareigūnų – ELTA) grupių lyderiu, atsiskaityti visuomenei kelis kartus per savaitę, pranešant, kas bus padaryta per tas naktis, ką mobilius grupės iš tikrųjų nuveikė per vieną ar dvi naktis. Ką konstatavome, kad mobilios grupės nuveikė daug, bet visuomenei tos informacijos tikrai trūksta“, – ketvirtadienį po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio pranešė ministrė pirmininkė.
Anksčiau ji buvo minėjusi, kad pasigenda policijos generalinio komisaro A. Paulausko aktyvumo pranešant apie kovos su kontrabanda rezultatus, pastarasis perspėja, jog per dažnas komunikavimas šia tema kenkia vykdomiems tyrimams.
Pats A. Paulauskas tvirtino, jog dažnas komunikavimas apie teisėsaugos operacijas gali pakenkti vykdomiems tyrimas. Visgi, jis žadėjo atsižvelgti į Vyriausybės vadovės pastabas ir dažniaus pranešti apie pareigūnų veiksmus.
Kaip skelbta praeitą savaitę, Lietuvos pasieniečių koordinuojamos operacijos visoje šalyje metu buvo sulaikyti su kontrabanda susiję asmenys.
Operacijoje dalyvavo daugiau kaip 100 teisėsaugos institucijų pareigūnų, kurie atliko daugiau kaip 30 kratų Vilniaus ir Druskininkų savivaldybėse bei Varėnos ir Šalčininkų rajonuose, taip pat vykdė kitus veiksmus.
Kratų metu rasta ginklų, kontrabandinių cigarečių bei neteisėtų rūkalų gabenimui oru skirtų GPS įrenginių.
Iki šios operacijos jau buvo nustatyta daugiau nei 100 asmenų, kurie susiję su cigarečių gabenimu oru.
Teisėsaugos duomenys rodo, kad šiemet per devynis šių metų mėnesius daugiau apie 80 proc. iš Baltarusijos į Lietuvą patekusių cigarečių yra atgabentos oru – naudojant oro balionus ar kitus bepiločius orlaivius.
Iš viso sulaikyta virš 1,3 mln. cigarečių pakelių atgabentų oru.
Kontrabandos oro keliu užkardymui vidaus reikalų ministro įsakymu sudaryta Jungtinė tyrimo grupė, kurioje dirba Valstybinė sienų apsaugos tarnyba, policijos, muitinės ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.
