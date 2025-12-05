Premjerė įvardijo, kada bus skelbiama ekstremali situacija

„Tam, kad būtų paprasčiau dirbti jungtinėms grupėms, specialistai priėmė sprendimą, kad ekstremalios situacijos padėtis ir forma šiandien būtų pati geriausia, aš įsiklausau į jų nuomonę, dėl to kitą savaitę skelbsime (ekstremalią situaciją – BNS). Jeigu kartais pasikeis padėtis, neatmetame galimybės eiti giliau“, – žurnalistams penktadienį sakė I. Ruginienė.
„Šiuo metu ruošiame teisinę bazę ir dokumentus“, – teigė ji.
Pasak premjerės, ketvirtadienį dėl to vyko įvairių su situacija dirbančių tarnybų techninio lygmens susitikimas.
Kaip rašė BNS, apie veiksmus civilinę aviaciją trikdantiems balionų skrydžiams užkardyti I. Ruginienė penktadienį tarėsi ir su Seimo frakcijų lyderiais.
Po susitikimo opozicija siūlo pasienyje su Baltarusija skelbti griežtesnį režimą – nepaprastąją padėtį.
Kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais jau keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Dėl to Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas atsisako išleisti Lietuvoje registruotus vilkikus. Lietuvos vadovai šiuos veiksmus laiko hibridine Minsko režimo ataka.
Naujausi komentarai