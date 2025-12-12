Arūnas Paulauskas: per savaitę sulaikyti keturi žmonės, susiję su kontrabandinių balionų bylomis

„Per savaitę buvo – būtent tiesiogiai susiję su balionų bylomis – sulaikyti keturi asmenys, kurie ar vyko pasiimti, ar jau buvo pasiėmę cigaretes“, – Vyriausybės spaudos konferencijoje penktadienį sakė Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.
„Per praėjusią savaitę pareigūnai patikrino virš 3 tūkst. 700 transporto priemonių, beveik 5 tūkst. asmenų, nustatė 44 įvairaus pobūdžio pažeidimus, taip pat buvo aptiktas 21 meteorologinis balionas su daugiau negu 42 tūkst. cigarečių“, – kalbėjo jis.
Anot A. Paulausko, visi asmenys šiuo metu yra suimti, jų atžvilgiu atliekamas ikiteisminis tyrimas.
Policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Muitinės kriminalinės tarnybos ir Karo policijos reidai šalies pasienio rajonuose vyksta nuo lapkričio 24 dienos.
Per šį laikotarpį iš viso patikrinta 8,6 tūkst. automobilių, 11,2 tūkst. žmonių, surašyta 110 protokolų, perimti 42 balionai su 86 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių.
Iš viso sulaikyti aštuoni asmenys ir pradėti trys ikiteisminiai tyrimai.
BNS skelbė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais trikdė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Vilniui dėl to kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, dabar Minskas atsisako išleisti šalyje registruotus vilkikus į Lietuvą.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
