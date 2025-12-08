Policijos vadovas: pareigūnai perėmė vienuolika balionų, rasta 40 tūkst. pakelių cigarečių

„Tai aktyvios priemonės, kurios reikalauja tikrai pakankamai didelių resursų, bet jos duoda ir savo rezultatą“, – LRT radijui pirmadienį sakė A. Paulauskas.
Anot jo, siekiant sustabdyti kontrabandą, reikia apsišarvuoti kantrybe.
„Suprantu, kad tikrai visi nori greitų rezultatų, bet turime suprasti, kad darbas, ypač kai kalbame apie ikiteisminį tyrimą ir kriminalinę žvalgybą, yra kruopštus ir dažnu atveju nėra toks greitas, jeigu norime kokybiškai ir visapusiškai surinkti įrodymus, kurių pagrindu galėtume asmenis patraukti atsakomybėn“, – sakė A. Paulauskas.
„Žinau, kad pareigūnai dirba daug ir intensyviai. Tikrai rezultatai turbūt nedels save parodyti, bet turbūt turime apsišarvuoti kantrybe ir leisti tyrėjams kokybiškai atlikti savo darbą ir tai tikrai nuves į teigiamus rezultatus“, – pridūrė jis.
Šią savaitę Vyriausybei šalyje planuojant skelbti ekstremaliąją situaciją dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos, policijos generalinis komisaras teigė, kad tai leistų padidinti kariuomenės įsitraukimą, taip padedant tiek policijai, tiek kitoms institucijoms kovoti su keliamomis grėsmėmis.
„Ekstremalios situacijos paskelbimas gali praplėsti kariuomenės įsitraukimą ir jos tikrus įgaliojimus, padedant policijai ir kitoms institucijoms vykdant (darbą – BNS), ir tai yra tikrai be galo svarbu. (...) Tikrai tikiu, kad, kad toks režimas padės mums dar greičiau ištirti šiuos nusikaltimus“, – sakė jis.
Opozicijai siūlant pasienyje paskelbti nepaprastąją padėtį, A. Paulauskas tikino, jog pirmiausiai vertėtų išnaudoti priemones, įvedus ekstremaliąją situaciją.
„Aš visų pirma siūlyčiau įsivesti ekstremalią situaciją ir pabūti joje kažkurį tai laiką“, – nurodė policijos generalinis komisaras.
BNS rašė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais jau keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, šiemet užfiksuota apie 600 kontrabandinių balionų ir beveik 200 dronų įskridimai į Lietuvos oro erdvę. Šios atakos sutrikdė 320 skrydžių, paveikė 47 tūkst. keleivių ir lėmė beveik 60 valandų oro uostų uždarymų.
Dėl to Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas atsisako išleisti Lietuvoje registruotus vilkikus. Lietuvos vadovai šiuos veiksmus laiko hibridine Minsko režimo ataka.
