Visgi galutinį žodį dėl prisijungimo prie koalicijos turės tarti „valstiečių“ taryba, kuri rinksis penktadienį vakare.
„Kolegos Aurelijaus Verygos partija renkasi šiandien vakare, jie, matyt, priims sprendimą. Perbėgome per visus punktus, tikrai daug punktų, redakcinė grupė turės ką veikti“, – penktadienį žurnalistams sakė „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
„Visi kertiniai dalykai aptarti ir sutarta jau“, – teigė jis.
R. Žemaitaitis tvirtino, kad daugiausia buvo kalbamasi apie naujosios Vyriausybės programą, o ne postus.
„Visos trys valandos (derybų – BNS) vyko konkrečiai apie programą ir darbus“, – kalbėjo „Nemuno aušros“ vedlys.
Dėl to, pasak jo, prie derybų penktadienį prisijungė ir laikinai premjero pareigas einantis finansų ministras Rimantas Šadžius.
„Atvažiavo su dideliu storu lagaminu su daug dokumentų, kas liečia finansus, socialinius dalykus, mokestinius dalykus, GPM (gyventojų pajamų mokesčio – BNS) dalykus, akcizų dalykus. Per kiekvieną reikėjo pereiti ir žiūrėti“, – teigė R. Žemaitaitis.
Visgi „Nemuno aušros“ pirmininkas sako, kad kol kas jo partijai lieka tos pačios trys – Aplinkos, Teisingumo ir Žemės ūkio – ministerijos.
„O vakare žiūrėsime“, – teigė jis, turėdamas omeny „valstiečių“ šaukiamą tarybos posėdį.
LVŽS pirmininkas: po derybų dėl koalicijos nesame labai laimingi
LVŽS pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad po derybų su Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) ir „Nemuno aušra“ jo vadovaujamos partijos atstovai „nėra labai laimingi“.
„Derybas vertiname kiekvienas iš savo taško, sako, kad būna geros derybos, kai visi lieka nelaimingi. Turbūt yra kam atrodo, kad labai geros buvo tos derybos, mūsų veiduose didelių šypsenų nematote po derybų išeinant, reiškia nesame labai laimingi“, – žurnalistams penktadienį sakė A. Veryga.
„Koks tas laimės indeksas, vertins tik (partijos – BNS) taryba, aš tikrai niekaip nespėliosiu“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, iš pareigų pasitraukus eskpremjerui Gintautui Paluckui, socdemai pradėjo konsultacijas dėl naujos valdančiosios koalicijos. Prie jos prisijungti kviečiama „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“. Dabartiniai partneriai Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nebuvo pakviesti.
Iki šiol valdančiąją daugumą sudarė 86 parlamentarai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 15 demokratų.
Sutarus dėl naujos koalicijos, ją sudarytų 82 Seimo nariai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 11 Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narių.
Šiuo metu bendroje frakcijoje Seime dirba šeši LVŽS atstovai, du kartu su partijos sąrašu į Seimą išrinkti, bet „valstiečiams“ nepriklausantys parlamentai – Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas – bei trys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai.
