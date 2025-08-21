Tęsiantis koalicinėms derybos, LSDP, „Nemuno aušra“ ir LVŽS tarsis su partiečiais

Ketvirtadienio popietę posėdžiaus LVŽS taryba, taip pat rinktis ketina „Nemuno aušros“ valdyba bei Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumas.
Laikinojo socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, viliamasi, kad derybose dalyvaujančios partijos, aptarę situaciją su bendruomenėmis, grįš į dar vieną trišalį susitikimą ir tęs diskusijas.
„Kiekviena partija grįš į savo bendruomenę ir gaus kažkokį mandatą tęsti arba aprobuoti tai, kas suderėta, kaip tinkamą kelią pasirašymui ir sutarties rengimui“, – trečiadienio vakarą žurnalistams LSDP būstinėje sakė M. Sinkevičius.
„Šaukiame savo partijos tarybą ir pristatysime, ką mums pavyko sutarti. (...) Ir tada klausime, ar to užtenka, kad mes jau galėtume sėsti prie koalicinės sutarties pasirašymo ir dalyvauti koalicijos formavime“, – savo ruožtu teigė LVŽS vadovaujantis A. Veryga.
Derybose dalyvaujantys partijų atstovai kol kas detaliai neatskleidžia, kaip gali keistis koalicinė sutartis, Vyriausybės programa ar partijoms deleguojami Ministrų kabineto portfeliai. Tačiau M. Sinkevičius patikino, kad tam tikrų pokyčių bus – tiesa, nežymių.
Taip pat vis dar nėra aišku, kas pasirašys naujosios koalicijos sutartį – ją formuojančių partijų lyderiai ar Seimo frakcijų seniūnai. Šis klausimas turės būti atsakytas, mat LVŽS derasi dėl visos Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos dalyvavimo valdančiojoje daugumoje. Joje dirba 6 „valstiečiai“, 3 Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovai bei du nepartiniai parlamentarai.
Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.
Šią savaitę vyko pakartotiniai susitikimai su abiejų į valdančiąją daugumą pakviestų politinių jėgų atstovais. Pirmadienį socialdemokratai jau susitiko su „aušriečiais“, trečiadienio vidurdienį – su „valstiečiais“.
Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią I. Ruginienę. Praėjusios savaitės ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
Naujausi komentarai