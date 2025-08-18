Žemaitaitis po susitikimo su socialdemokratais: sąlyčio taškų labai daug radom

„Sutarėme, kad galime dirbti. Yra bendrų tikslų, sąlyčio taškų labai daug radom. Dabar grįžtam į valdybas ir, matyt, važiuosime į priekį su darbais“, – žurnalistams sakė „aušriečių“ pirmininkas.
LSDP sekmadienį apsisprendė formuoti naują koaliciją, prie jos prisijungti pakvietusi „Nemuno aušrą“ ir iki šiol opozicijoje dirbusią Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą.
Su „valstiečių“ atstovais socialdemokratai turėtų susitikti trečiadienį. Laikinasis LSDP lyderis Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad dėl koalicijos sutarties norėtų sutarti dar šią savaitę.
R. Žemaitaitis pakartojo dar prieš susitikimą išsakytą teiginį, jog klausimas dėl Seimo pirmininko bus išspręstas rugsėjo mėnesį. Jis jau yra užsiminęs, kad klausimas, kam naujoje koalicijoje atiteks parlamento vadovo postas, jau išspręstas, tačiau neatskleidė, ar pozicija pažadėta „aušriečiams“.
Žurnalistų klausiamas apie ministerijų pasidalijimą, tolimesnį „aušriečių“ deleguotų ministrų darbą, galimą partijos kandidatą į parlamento vadovus ir vicepirmininkus „Nemuno aušros“ lyderis ragino palaukti rudens.
Tuo metu kalbėdamas apie savo politinę ateitį R. Žemaitaitis svarstė, jog galbūt galėtų siekti Palangos mero posto.
„Man, žinokite, labai patinka Palanga ir gali būti, kad Žemaitaitis nuspręstų į Palangos merus eiti, kodėl gi ne? Labai graži teritorija, labai kurortinė teritorija, aš ten 30 metų gyvenu, visai būtų gal ir nieko“, – sakė „aušriečių“ lyderis.
„Labai norėčiau ten grįžti ir pagyventi, labai įdomu“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, iki šiol koaliciją sudarė 86 parlamentarai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 15 Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ politikų.
Sutarus dėl naujos koalicijos, ją sudarytų 82 Seimo nariai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 11 Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narių.
LSDP derybas dėl koalicijos atnaujinimo pradėjo po to, kai iš premjero pareigų atsistatydino Gintautas Paluckas. Tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
Atsistatydinus premjerui ir visam Ministrų kabinetui, artimiausiu metu taip pat turės būti formuojama ir nauja Vyriausybė. Socialdemokratai į premjeres siūlo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.
