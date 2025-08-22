„Valstiečių“ lyderis: šis derybų procesas nėra įprastas

„Mes dabar tikrai darome gal tai, kas gal nėra labai įprasta, bet aš manau, kad visgi partija turi dalyvaut šitų sprendimų priėmime, nes jie yra ir su savo rizikomis, ir su atsakomybe. Tai kai tą sprendimą priima visi, mes tada jaučiame įsipareigojimą visi ir dirbti tinkamai bei stengtis“, – prieš derybų pradžią žurnalistams sakė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas.
Tai yra antrasis kartas, kuomet Lietuvos socialdemokratų partijos būstinėje trijų politinių jėgų atstovai aptars valdančiosios daugumos formavimą.
Į susitikimą partijos renkasi LVŽS tarybai ketvirtadienio vakarą konstatavus, kad iki šiol pasiekti derybų rezultatai yra pakankami toliau derėtis, bet ne visiškai pakankami, kad būtų galima pasirašyti koalicijos sutartį.
Kaip yra sakę derybininkai, vienas iš aspektų, dėl kurių politinėms jėgoms sunkiausia susitarti, yra mokestiniai klausimai.
„Valstiečiai“ dar anksčiau yra pristatę 41 punkto sąrašą deryboms. Jame – mokestinės reformos peržiūrėjimas.
Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja Rasa Budbergytė yra sakiusi, kad „valstiečių“ apetitas siekia vos ne milijardą eurų – tiek reikėtų lėšų finansuoti jų siūlymus, o partijos atstovų paaiškinimai, iš kur būtų paimtos lėšos jų idėjų finansavimui, nebuvo konkretūs.
Savo ruožtu A. Veryga teigė, jog peržiūrėti reformą siūlo su alternatyviais variantais.
„Siūlome savo pajamų šaltinius. Mes siūlome ir bankų solidarumo mokestį nuolatinį nustatyti. Siūlome ir akcizus didinti tabako, alkoholio, elektroninėms cigaretėms ženkliai daugiau negu dabar yra pasiūlyta. Tai mes nesame kažkokie, kaip pasakyti, neatsakingi žmonės, kurie ateiname ir sakome, žinot, duokite daugiau pinigų, bet iš kur jų paimt, mums neįdomu“, – teigė „valstiečių“ lyderis.
